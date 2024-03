To nejhorší má snad za sebou. Fotbalista Slovácka Tomáš Břečka překonal složité období, po dlouhých peripetiích s achilovkou a náročném kurýrování se konečně vrátil zpátky na ligové trávníky. I když minulý týden proti Karviné naskočil jenom na minutu, krátký pobyt na trávníku si náramně užil.

Stoper Slovácka Tomáš Břečka je po operaci achilovky konečně fit. | Foto: 1. FC Slovácko

„Šlo sice o taktické střídání na konci zápasu, zároveň to bylo povzbuzení od trenéra. Potěšilo mě, že po zápase za mou přišli všichni kluci a měli upřímnou radost z toho, že jsem skoro po roce nastoupil,“ líčí devětadvacetiletý obránce.

Zkušený stoper v lize nastoupil poprvé od 2. dubna, po téměř jedenácti měsících.

„Doufám, že už je doba temna za mnou,“ přeje si.

Břečka má za sebou nejhorší část kariéry.

Kvůli prasklině v achilovce promarodil skoro celý rok. Nepomohl mu klid, injekce zabraly jenom na chvíli.

Vysvobození přinesla až operace.

„Hlavou se mi honily i nejčernější myšlenky. Bylo to pro mě psychicky náročné,“ přiznává.

„Nikdo mi nedokázal říct, co mi vlastně je a jak se to bude léčit. Vystřídal jsem čtyři doktory a pomohl mi až pan Neoral z olomoucké Neo Sport Clinic,“ líčí.

Nyní už je zpátky v týmu a chystá se na sobotní domácí duel s Jabloncem.

I když Břečka zřejmě nebude v základní sestavě, čeká jej pikantní duel, protože na severu Čech působil, pořád tam má kamarády, zná.

„Není to pro mě úplně běžné ligové utkání, ale že bych měl nějakou speciální motivaci, to ne,“ tvrdí.

„Přece jenom už je to nějaká doba, co jsem tam hrál, takže to není jako v prvním zápase po přestupu, ale Jablonci pořád přeji. Ať se mu daří, jenom teď o víkendu by mohl zvolnit,“ přidává s úsměvem.

I když Střelnici opustil v lednu 2020, po návratu z Turecka na Moravu bývalý klub stále sleduje.

„Hráči se tam sice vyměnili, ale vedení je pořád stejné. Tým je kvalitní. Na podzim se spíše hledal, ale nyní se našel a daří se mu. Postavení Jablonce v tabulce hodně klame. Neodpovídá aktuální formě ani kvalitě. Má na vyšší pozice,“ míní.

Fotbalisté Slovácka jsou na tom však daleko lépe.

Po většinu sezony se drží v elitní šestce, bojují o evropské poháry. Minulý víkend navíc přerušili sérii porážek, po třech nezdarech v řadě poprvé na jaře oslavili výhru.

„Úleva byla velká. Po úspěšném podzimu jsme se potřebovali odrazit a vyhrát. Už to bylo dlouhé,“ říká asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Zatímco oslabený celek z Uherského Hradiště uspěl na půdě poslední Karviné, Severočeši doma jenom remizovali s Hradcem Králové 1:1, navíc přišli o vyloučeného Hurtada.

Jablonečtí mají na kontě v této ligové sezoně už deset remíz, což je nejvíce ze všech týmů.

Na Slovácku jsou však velice obezřetní. „Jablonec má velice kvalitní kádr. Jeho postavení v tabulce neodpovídá síle mančaftu, což prokázal hned v prvním jarním kole na Slavii, kde sehrál velice dobré utkání a sahal tam po bodu,“ připomíná Palinek.

Jablonečtí na jaře střílí hodně branek, taky dost gólů ale inkasují. Jejich jarní zápasy diváky baví, jenom bránit jistě nebudou ani v Uherském Hradišti.

„Vpředu je velice nepříjemný Chramosta, který je rychlý a gólový. Nebezpečný je po přesunu ze stopera také Martinec, jenž právě Chramostovi dobře asistuje. Zmínit musím i Drchala. Už když hrával za Bohemku, tak nás tady větral, takže pozor si musíme dát na všechny ofenzivní hráče soupeře,“ ví Palinek.

Podle Břečky povede k úspěchu vysoký presink, napadání soupeře už v jeho šestnáctce, aktivní hra vpředu. „Nesmíme ji dát čas ani prostor na rozehrávku. Jablonec si pomáhá dlouhými míči na Martince, který je sklepává, tečuje na rychlé spoluhráče,“ vypozoroval.

Petržela a spol. si ale na Severočechy věří. „Abychom uspěli, musíme zopakovat nebo ještě zlepšit výkon z Karviné. Věřím, že nám pomohou také fantastičtí fanoušci,“ prohlásil Palinek.

Sobotní duel 24. kola FORTUNA:LIGY začíná na Městském stadionu Miroslava Valenty v patnáct hodin.