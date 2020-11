V dohrávce 4. kola přijela na Slovácko poslední Příbram. Svěřenci trenéra Horvátha získali v letošním ročníku jediný bod. Ani domácí Slovácko zrovna neoplývá zázračnou formou. Na domácím trávníku už šest zápasů v řadě nevyhrálo, na gól čekají fanoušci tři ligové duely. Martin Svědík se musel obejít bez reprezentanta Kohúta, kterého nahradil v záloze nahradil Hellebrand. V brance dostal znovu příležitost Bajza, na lavičce už byli uzdravení Navrátil s Jurečkou a po karetním trestu Kalabiška.

Domácí začali s chutí. Úvodní pětiminutovku se usadili na polovině Příbrami, ale z optického tlaku nic nevytěžili. Příbram odpověděl slabou střelou Vávry, s kterou si Bajza lehce poradil.

Po patnácti minutách hry nahrával Havlík Sadílkovi, ten centroval na hranici kolem malého vápna, balon zasáhl nešikovně příbramský Cmiljanović a málem si srazil míč do vlastní sítě.

Zhruba po půlhodině hry se dostal do slibné pozice domácí kapitán Daníček, ale jeho střela z úhlu skončila jenom v boční síti.

Hosté bránili v bloku a Slovácko se do vyložených brankových příležitosti nedostávalo.

Ve 36. minutě byl k vidění parádní fotbalový moment. Havlík z rohu nahrával Hellebrandovi, který z hranice velkého vápna trefil pravý horní roh příbramské branky. Neméně skvělý zákrok předvedl hostující gólman Melichar a balon vyrazil na roh.

O minutu později už se skoré měnilo. Nejprve hlavičkoval z malého vápna Daníček, jeho střelu Melichar vyrazil před sebe, ale Hofmann příbramského gólmana prostřelil mezi nohy – 1:0.

Stoper Slovácka vstřelil v lize svou desátou branku a ukončil domácí čekání na gól, které trvalo 408 minut.

Za tři minutky mohla Příbram srovnat, ale Rezkovu parádní střelu Bajza zpacifikoval.

Nástup do druhého poločasu patřil znovu Slovácku. Do gólové šance se dostal Kliment, ale nedokázal prostřelit gólmana hostů. O pár okamžiků později viděl Havlík Petrželu, který z nadějné pozice velkého vápna pálil jenom do středu brány.

V 57. minutě byl faulovaný na hranici velkého vápna Hellebrad, rozhodčí po kratším zkoumání nakonec nařídil pro domácí penaltu. Balon si postavil Daníček, který mířil přesně – 2:0.

Třetí branku přidali domácí v 63. minutě po parádním fotbalovém momentu. Kliment sklepl míč pro nabíhajícího Sadílka, který pálil z první na zadní tyč – 3:0.

Ve druhém poločase to rozhodně žádná nuda nebyla. Hosté vrhli všechno do útoku. Vávra z pravé strany centroval a nastřelil ruku Reinberka. Kopala se penalta. Příbram minutu po třetí trefě domácích snížila z penalty – 1:3, trefil se Pilík.

Čtvrt hodiny před koncem vstřelil svoji druhou branku Daníček. Nahrával Hofmann a domácí kapitán hlavičkoval přesně 4:1.

V závěru se ještě trefil z penalty střídajícího Cicilia, rozhodčí ji nařídil za ruku jednoho z hostujících obránců.

Slovácko se výhrou dostalo na osmou příčku tabulky a výrazně si vylepšilo brankový poměr.

FORTUNA:LIGA - dohrávka 4. kola

FC Slovácko - FK Příbram 5:1 (1:0)

Branky: 37. Hofmann, 58. Daníček (penalta.), 63. Sadílek. 76. Daníček. – 64. T. Pilík (penalta).

Rozhodčí: Berka - Flimmel, Hock. VAR: Marek / AVAR: Podaný

Žluté karty: Kliment, Navrátil - Soldát, Diarra.

Bez diváků

Slovácko: Bajza – Reinberk, Hofmann, Kadlec, Šimko (87. Mareček) – Petržela (80. Petržela) , V. Daníček, Havlík, Sadílek (80.Kubala) – Hellebrand (65. Navrátil) – Kliment (65. Cicilia). Trenér: Martin Svědík.

Příbram: Melichar – Cmiljanović (46. Kvída), Diarra, Soldát, Svoboda – Zorva (70. Hájek) Folprecht, Pilík, Vávra ( 87.Belej) – Vais( 70. Boakye), Rezek (87. Budínský). Trenér: Petr Čuhel.