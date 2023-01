„Vzhledem k tomu, jak je tabulka vyrovnaná, jsou to pro nás důležité tři body. Z psychologického hlediska povedený začátek,“ raduje se jednička Slovácka.

I když se na konci zimní pauzy spekulovalo o odchodu Nguyena do Vietnamu, kde má díky tátovy kořeny i část rodiny, vypadá to, že bývalý brankář Liberce a Vlašimi minimálně do léta zůstane na Moravě.

„Mám smlouvu ve Slovácku, kde se normálně připravuji,“ říká.

Zda jednání mezi kluby probíhají, údajně neví. „Do toho já nevidím,“ tvrdí. „Soustředím se na věci, které ovlivním a toto mezi ně určitě nepatří,“ přidává.

Jelikož je profesionál, problém s koncentrací ani plněním povinností nemá.

„Po podzimu jsem byl kvůli tlaku v horší situaci, teď to neřeším. Doufám, že to bude vidět i na mých výkonech,“ přeje si.

Ať dochytá sezonu ve Slovácku, nebo zamíří na svojí první zahraniční štaci, zklamaný nebude. „Vždycky říkám, co se mám stát, ať se stane. Až čas ukáže, jestli to dopadlo dobře, nebo špatně,“ nabízí svůj pohled.

Fanoušky Slovácka nevyděsil jenom možným odchodem, ale při zápase s Českými Budějovicemi i špatnou rozehrávkou, kterou ve 14. minutě málem využil hostující Hora, který pohotově z dálky poslal míč do pouštění branky. Gólu na poslední chvíli zabránil pohotový domácí kapitán Kadlec.

Tomič za Slovácko nebude hrát. Klub je vždycky víc než hráč, připomíná Svědík

„Určitě to nebylo příjemné. Nevěřil jsem, že to Kuba Hora z jedničky takto trefí,“ přiznává Nguyen.

„Naštěstí Káca byl dostatečně rychlý na to, aby to vykopl,“ oddechl si společně s diváky.

Nechybělo mnoho a Slovácko proti Dynamu brzy prohrávalo. „Naštěstí to dobře dopadlo a míč skončil vedle,“ ulevilo se mu. V klíčové chvíli se snažil hlavně Kadlecovi nepřekážet. „Viděl jsem, že k tomu má blíž a byl o něco rychlejší než já,“ říká.

Na terén ale svoji nepřesnou rozehrávku nesváděl. „My jsme na hřišti trénovali, takže jsme věděli, co nás čeká. Trávník byl zapískovaný, suchý, nepříjemný, ale poradili jsme si s tím dobře,“ míní.

„Na druhé straně tyto terény nenahrávají nějakému kvalitnímu fotbalu,“ přidává.

Podobné je to i s počasím. Co ale taky čekat na konci ledna … „Zima byla, nejhorší byl silný a studený vítr. Kvůli němu byla pocitová teplota ještě o něco nižší. A při výkopech ve druhé půli balon nedoletěl skoro na půlku, choval se nevyzpytatelně,“ uvedl.

Fotbalisté Slovácka se nakonec se všemi nástrahami vypořádali a slavili výhru 1:0. Jihočeši ale soupeře pořádně potrápili. „Budějovice hrály dobře, kombinačně. Uvidíme, jak jim to půjde dál. Otázka je, zda nebudou hrát jenom na krásu, ale i získávat body,“ přemítá.