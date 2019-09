Nejprve minulý pátek hrála nově se tvořící jednadvacítka první kvalifikační duel proti Litvě (2:0). Přesně 24 hodin po závěrečném hvizdu v utkání v Českých Budějovicích už Lvíčata trénovala v dějišti dalšího zápasu, ve francouzském Troyes.

Aby se výprava dostala do šedesátitisícového města, ležícího jihovýchodně od Paříže, bylo potřeba ještě po pátečním zápase absolvovat dvouhodinový přesun z Hluboké nad Vltavou na pražské letiště. Tam tým v hotelu Marriott přespal a v deset dopoledne zamířil k odbavení na let do Paříže.

Z hlavního města Francie se ještě pokračovalo autobusem dalších dvě stě kilometrů do Troyes. „Nějaká únava znát byla, ale nic hrozného. Každý už si na to zvykl,“ okomentoval přesun Trmal.

Lvíčata hrála na stadionu aktuálně sedmého celku druhé ligy, který má kapacitu dvacet tisíc tisíc diváků. I přes prohru (1:3) si gólman Slovácka atmosféru pochvaloval.

„Ve Francii to bylo něco neuvěřitelného, hráli jsme proti jednomu z nejlepších týmu na světě. Všichni jejich hráči hrají v top evropských soutěži a patří ke klíčovým hráčům. Atmosféra byla výborná, plný stadion, maximálně jsem si to užil,“ říká mladík, který nastoupil v základní sestavě.

Reprezentační jednadvacítka sice ve Francii výsledkově neuspěla, přesto Trmal za branky nemohl a patřil k oporám týmu. Sám sebe, ale hodnotit nechtěl. „Na můj výkon se musíte zeptat trenérů, osobně mám ze zápasu dobrý pocit,“ přiznal.

Reprezentace odlétala z Francie v úterý ve tři odpoledne, ve středu už se odchovanec tasovického fotbalu hlásil na Slovácku.

Svěřence trenéra Svědíka čeká po reprezentační přestávce nejtěžší možný soupeř.

Nastoupí na hřišti pražské Slavie , aktuálního lídra tabulky. Po výhrách na Spartě a v Plzni má Slovácko možnost obrat o body nejžhavějšího kandidáta na titul. „Bylo by pěkné si odvést z Edenu nějaké body,“ zasnil se Trmal.

Slavia má v lize nejlepší útok, vzadu inkasovala za osm kol pouze dvakrát, na domácím trávníku nedostala gól vůbec.

Pro Slovácko to bude těžký zápas. Na druhou stranu hrají Pražané v příštím týdnu Ligu mistrů a v ligovém zápase můžou některé opory šetřit.

„Ve Slavii má každý hráč svou kvalitu. Je jedno, který nastoupí. Musíme si dávat pozor na všechny. Budeme bojovat, uvidíme, co z toho bude,“ tvrdí odhodlaně gólman pátého mužstva tabulky.

Na závěr ještě dodává. „Myslím, že naše umístění je zatím velmi dobré, jen se tím nesmíme nechat uspokojit.“