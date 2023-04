ROZHOVOR/ Uherské Hradiště – Ve Spartě strávil pět let, ale slavný klub se mu pod kůži úplně nevryl, Sparťanem prý není. Mnohem vřelejší vztah má brankář Slovácka Filip Nguyen k jinému, méně věhlasnému pražskému klubu. V Braníku s fotbalem začínal, rád by si za něj ještě někdy v budoucnu zachytal.

Brankář Slovácka Filip Nguyen. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„Braník sleduji, mám k němu hlubší vztah. Kamarád tam dělá předsedu. Kdybych se někdy vracel ze zahraničí, chtěl bych tam zakončit kariéru, ale nevím, jestli by mě jako čtyřicetiletého gólmana chtěli,“ usmívá se jednička uherskohradišťského celku.

Dál sní hlavně o zahraničním angažmá. V zimě odchod do Vietnamu, kde má tátu i další členy rodiny, padl, v létě se bude odchod do Asie či jinam zřejmě řešit znovu.

Byl byste hodně zklamaný, kdyby vytoužený přestup do zahraničí nevyšel?

Co bude v létě záleží hlavně na Slovácku. Smlouvu tady mám ještě rok a půl. Kdybych tady zůstal i pro příští sezonu, žádné problémy bych rozhodně nedělal. Už se párkrát stalo, že přestup do zahraničí či většího klubu mi nevyšel, ale nikdo nemůže říct, že jsem se pak na to vykašlal. V tomto jsem profesionál a beru věci tak, jak jsou a dělám jenom to, co mohu ovlivnit.

Jste s někým z vietnamského klubu FC Cong An Ha Noi, který o vás v zimě velmi stál, v kontaktu?

S nikým v kontaktu nejsem, protože neumím vietnamsky, takže bychom si moc nepokecali. (úsměv) V těchto dnech nic neřeším. Starám se jenom o víkendový zápas proti Spartě. Je mi jasné, že dění v budoucnu ovlivní hlavně moje výkony. To, jak se mi bude ve zbytku sezony dařit, takže se snažím odvádět maximum. Když budou podávat dobré výkony, v létě se mohu někam posunout.

Je pro vás zajímavější odchod do Vietnamu, nebo byste raději zůstal jinde v Evropě?

Samozřejmě vždycky záleží na více aspektech, ale můj sen je zahrát si nějakou lepší evropskou soutěž. Jestli na to mám kvalitu, nebo ne, to musí posoudit případní zájemci. Lákalo by mě zachytat si poháry v jiném klubu. Evropa je u mě číslo jedna.

Pojďme ke Spartě. Těšíte se na téměř vyprodaný šlágr, nebo souboje s bývalým klubem nijak zvlášť neprožíváte?

Na utkání se těším hlavně kvůli výborné atmosféře. Se Spartou jsou to vždycky dobré zápasy. Přijede sem kvalitní soupeř, bude to zajímavé utkání. Ale že bych to prožíval kvůli tomu, že jsem ve Spartě někdy byl, to ne. Nepovažuji se za Sparťana.

Jak to, že vás tamní prostředí nepohltilo?

Do Sparty jsem přišel v dorostu. Byl jsem tam pět let. Působil jsem hlavně v mládeži a v béčku. Pak jsem i chvíli hostoval. Ze současného kádru jsem ve Spartě byl jenom s brankářem Vojtou Vorlem, další kluky znám odjinud. S Kubou Peškem jsem hrával v Liberci, s Tomášem Wiesnerem jsem se zase potkal ve Vlašimi. Třeba k Braníku, kde jsem byl od přípravky až do mužů, mám daleko hlubší vztah. Kdyby hrál první ligu, souboje s ním bych bral daleko prestižněji. (úsměv)

Asi to v sobotu bude jiný zápas než před rokem finále MOL Cupu, že?

Určitě. Sparta je v úplně jiném rozpoložení, cítí šanci na titul, který může získat po dlouhých devíti letech. Z tohoto pohledu to bude úplně odlišný zápas, na druhé straně soupeři se na našem stadionu nehraje zrovna dobře. Spartu jsme tady porazili ve finále poháru 3:1, předtím v lize dokonce 4:0. Tenkrát to byl náš nejlepší týmový výkon. I s Libercem jsme ji doma porazili. Jiné zápasy se Spartou mi v paměti neutkvěly.

Překvapuje vás, jak se Sparta pod trenérem Priskem zvedla?

Ne, nepřekvapuje. Za mě to byla spíš otázka času, kdy se Sparta zvedne a začne vyhrávat. Předtím měla nějaké své problémy, ale teď ví, co dělá. Tomáš Rosický nastavil nějakou cestu, které se drží, i když na začátku se Spartě až tolik nedařilo, nyní se mu to vyplácí.

Je pro vás největším favoritem na titul?

Pro mě jo. Sparta má na jaře výbornou formu, výsledkově se jí daří, dává hodně branek, je v pohodě. Její výsledky budí respekt. Navenek to vypadá, že tým je soudržný, tvoří dobrou partu. Je tam klid, řád, ví, co chce hrát. K titulu má nyní asi nejblíž. Samozřejmě bude záležet, jak zvládne závěr sezony, nadstavbu.

A co vy? Vrátili jste se po výhře nad Teplicemi do pohody?

Pohoda tady úplně není, protože v posledních čtyřech zápasech jsme získali jenom čtyři body, což není úplně ideální. Navíc se Bohemce daří, pořád nám utíká. Pohoda bude, až budeme mít čtvrté místo v kapse. (úsměv)

Jsou to evropské poháry, které vás ženou dopředu?

Je to tak. Pro všechny, co jsme tady poháry minulý rok zažili, je to obrovská motivace. Všichni si to chceme zopakovat. Snad se nám to povede a čtvrté místo uhrajeme.

Je hlavním soupeřem v boji o čtvrté místo Bohemka?

Není to jenom o nás a o Bohemce, ale šanci má i Olomouc, která na jaře taky podává výborné výkony. Remizovala se Spartou, což nyní nemůže říct každý. Sigmě se daří, taky cítí šanci, že se může dostat do pohárů, což je její dlouhodobý cíl. Zezadu se na nás někdo může ještě dotáhnout, ale spíš to bude o nás, Bohemce a Olomouci.

Čím si vysvětlujete předcházející ztráty?

Doufám, že to byla shoda náhod. Styl Bohemky nám nesedí, porazila nás třikrát v sezoně, což je hodně. V Jablonci už byl výkon lepší, ale trefili jsme tyč, neproměnili nějaké šance. S Baníkem bylo vidět, že nám po náročném programu dochází síla.

Vnímáte, že se blíží konec základní části, jde do tuhého?

Neřeším, jaká je část sezony. Vím, že je to klišé, ale soustředím se a připravuji se jenom na nejbližší zápas. Tabulku se snažím až tolik nevnímat. Samozřejmě vím, že do konce základní části zbývají tři kola a čeká nás ještě nadstavba, ale moc dopředu se nedívám.

Jak se na jaře cítíte? Souhlasíte, že spekulace ohledně vašeho odchodu do Vietnamu vaše výkony nijak nepoznamenaly?

Ani já jsem samozřejmě nevěděl, jak to v zimě dopadne. Co bylo ani co bude už stejně moc neovlivním, jedině svými výkony na hřišti, takže se snažím chytat nejlépe, jak umím. Soustředím se sám na sebe a jsem rád, když to někdy týmu pomůže. Na začátku jara jsme udělali pár nul, což mi zvedlo sebevědomí. I když bodů mohlo být víc. Hlavní je, že jsme pořád ve hře o čtvrté místo.