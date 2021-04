V úvodu měla víc brankových příležitostí domácí Sigma. Yunis dostal ideální přihrávku a z pravé strany nabíhal sám proti Nemravovi, který mu jeho střelu zpacifikoval.

Za dalších pět minut vyrazil z malého vápna gólman Slovácka střelu Chytila.

„Myslím si, že jsme nezachytili úvod zápasu. Nesbírali jsme odražené balony a prohrávali osobní souboje. Přežili jsme nějaké šance soupeře a postupně se do zápasu dostali. Něco se mi podařilo pochytat,“ hodnotil úvod zápasu Nemrava.

Po pěti minutách druhé půlky se předvedlo na Andrově stadionu aprílové počasí.

Sluníčko vystřídalo vydatné sněžení. V chumelenici orazítkoval domácí Zmrzlý tyčku Slovácka. Po hodině hry přišel klíčový zákrok brankáře Slovácka.

González nahrával Zmrzlému před branku, ale domácí obránce sám proti Nemravovi z nějakých pěti metrů znovu neuspěl. „Chytil jsem tam nějaké dvě šance domácích. Myslím, že ta tyčka ani nebyla střela, spíš to byl centr, který stočil vítr do branky. U té druhé šance jsem mu zmenšil úhel a on mě trefil,“ povídal až příliš skromně Vít Nemrava.

Ve druhé půlce bylo hodně rušno u branky domácí Sigmy, ale také olomoucký gólman si udržel čisté konto.

Střely Klimenta a Sadílka skončily těsně mimo, nebo zvonila jenom branková konstrukce. „Ke konci jsme měli víc šancí, domácí zase hrozili v úvodu. Myslím, že ve finále je remíza zasloužená. Bod z venku bereme,“ přiznal Vít Nemrava.

Ve druhé půlce ovlivnilo hru počasí. Husté sněžení ztížilo kombinace a také viditelnost.

Hlavní arbitr na chvíli zápas dokonce přerušil, domácí pořadatelé museli zvýraznit lajny. Jak moc ovlivnilo počasí druhou půlku. „Hra byla rozkouskovaná, byl to hodně těžký terén. Byla to spíš nakopávaná. Na takovém terénu se moc nedalo kombinovat. Na podobném terénu jsme porazili Teplice, ale už bychom byli rádi za normální počasí,“ přál si na závěr Nemrava.