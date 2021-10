„Měl jsem problémy s pravou nohou, cítil jsem tam při kopnutí ostré píchání. Loňskou sezonu jsem ukončil po zápase v Plzni. Domluvili jsme se s trenérem, že nohu necháme odpočinout. Jenže v letní přípravě začala noha znovu bolet, tak jsem to řešil operací,“ prozradil muž, který odchytal v loňské sezoně 23 zápasů v základní sestavě Slovácka.

Momentálně je Vít Nemrava šest týdnů po operaci šlachy u patní kosti. Rád by stihl závěr vydařeného podzimu Slovácka.

„Aktuálně jsem v rekonvalescenci. Během čtrnácti dnů bych mohl začít trénovat. Uvidíme, jak se bude noha po operaci chovat na hřišti. Jsem bez fotbalu už šestý měsíc, nikdy jsem tak dlouho nemarodil,“ posteskl si rodák z Dolního Němčí.

Vít Nemrava bojoval o post jedničky s Pavolem Bajzou, v létě přišel do Uherského Hradiště zkušený Filip Nguyen, který mezi tři tyče zatím Bajzu v lize nepustil. Je téměř jisté, že návrat do základu nebude pro Nemravu jednoduchý.

„Vrátit se do branky bude složité, ale momentálně o tom vůbec nepřemýšlím. Chci si nejprve doléčit zraněnou nohu, potom jsem odhodlaný zabojovat o místo a vrátit se zpátky.“

Svěřenci Martina Svědíka jedou na vítězné vlně. Tři zápasy v řadě neprohráli a v sobotu jedou do Ostravy bojovat o čtvrtou příčku tabulky. „Kluci hrají výborně, chodím na každý zápas, hezky se na to dívá. Přemýšlím, že v sobotu se vydám mančaft podpořit do Ostravy,“ hlásí na závěr Vít Nemrava.