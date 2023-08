ROZHOVOR/ Slovácko deklasovalo v poháru ostravský klub Unie Hlubina 8:0. Autor tří branek do sítě divizního týmu Patrik Brandner v první lize většinou zahřívá lavičku náhradníků. V létě 2022 přestoupil do Slovácka, ale výrazněji se zatím neprosadil.

Fotbalista Slovácka Patrik Brandner se v pohárovém zápase proti divizní Hlubině blýskl hattrickem. | Foto: 1. FC Slovácko

Na stejné vlně jede také v letošním ligovém ročníku. Zatím odehrál pouhých šest minut proti českobudějovickému Dynamu.

Asistent trenéra Jan Baránek věří, že ho hattrick v pohárovém zápase může nakopnout k lepším výkonům. „Každý gól pro hráče je důležitý a může mu zvednout sebevědomí,“ je přesvědčený.

Sám útočník Slovácka kvituje hlavně postup do třetího kola. „Důležité bylo, že jsme úkol zvládli, teď se musíme připravit na derby,“ divá se Patrik Brandner k sobotnímu zápasu proti Zlínu.

Nevystříleli jste proti Hlubině všechen střelný prach na derby?

Doufám, že ne. Těch šancí jsme měli mnohem víc, takže si myslím, že určitě ne.

Neměli jste v hlavách po jasné první půlce, že se můžete fyzicky šetřit na Zlín?

Ne, to bych ani neřekl. Napadali jsme a presovali soupeře celý zápas. Když už je rozhodnuto, tak potom člověk zkouší patičky a jiné srandičky, může si víc dovolit. Určitě jsme na Zlín nevyčerpali všechny síly.

Hlubina je sice jenom divizní celek, ale pro sebevědomí je výsledek dobrý. Souhlasíte?

Určitě. Navíc všichni ofenzivní hráči jsme dali branky, což je super. Na druhou stranu klobouk dolů před soupeřem. Chtěli hrát fotbal, snažili se kombinovat a nezatáhli se, tím nám to usnadnili.

Slovácko rozdrtilo v poháru Hlubinu. Důležitý byl úvod, míní asistent Baránek

Jak byste zhodnotil pohárový duel na hřišti divizního týmu?Důležité bylo, že jsme dali rychle dvě branky. Když vedete po deseti minutách 2:0, tak je ten zápas daleko jednodušší.

Za stavu 2:0 tam byla pasáž, kdy se dlouho čekalo na třetí branku. Byl třetí gól zlomem v zápase?

Stoprocentně. Sice jsme měli příležitosti vstřelit třetí branku i dřív. Bylo by také dřív po zápase, ale zaplať pánbůh, že jsme dali třetí gól už do půlky. Ve druhé půlce přišel rychle čtvrtý a pak už to bylo dobré.

Dal jste hattrick. Jak jste si to užil? Kdy naposledy jste vstřelil v soutěžním zápase tři branky?

Tak si ani nepamatuji, snad někdy za juniorku, bude to nějakých osm let zpátky. Důležité bylo, že jsme postoupili, úkol jsme splnili. Teď se musíme připravit na derby, které musíme zvládnout.