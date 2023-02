Brandner přišel do Uherského Hradiště z Českých Budějovic.

Už připravil pro spoluhráče nějakou odměnu za výhru nad svým bývalým klubem?

„Ještě ne, ale něco do kabiny určitě dám. Hrál jsem proti Budějkám podruhé, na podzim se mně tam dokonce podařilo vstřelit branku,“ vzpomíná na svoji jedinou trefu v dresu Slovácka.

Další gól mohl přidat v uplynulém zápase proti Olomouci.

Holzer centroval do vápna, ale Brandner se místo zakončení ocitl na zemi. „Obránce Olomouce mě přišlápl stojnou levou nohu. Osobně si myslím, že se to dalo pískat i na penaltu, ale rozhodčí se nešel podívat ani na video,“ postěžoval si útočník Slovácka a zhodnotil svoje jarní výkony.“

„Rozhodně měly být lepší, mělo tam být víc zakončení. Mohl jsem dát i nějakou branku,“ kriticky přiznal.

V dalším kole čeká na svěřence Martina Svědíka liberecký Slovan, který získal na jaře čtyři body.

Severočeši jsou přímým konkurentem Slovácka v boji o první šestku.

V tabulce jsou na osmé příčce, mají o bod méně jako Slovácko.

Osmnáct milionů za Nguyena? Tomu se musím smát, říká Svědík. Fryšták je zraněný

Jaký čeká Patrik Brandner zápas?

„Určitě to bude těžké utkání. Slovanu sice odešel nejlepší střelec Mick van Buren do Slavie, ale i bez něho dokázali v minulém kole vyhrát v Budějovicích. Viděl jsem ten zápas, Liberec byl lepším týmem a vyhrál zaslouženě. I tak tam jedeme pro tři body – jedeme do Liberce vyhrát,“ říká odhodlaně útočník Slovácka.

Přípravu na zápas komplikoval tento týden hlavně velký mráz.

Jak se s tím Slovácko vypořádalo? „Hřiště nejsou v dobrém stavu, momentálně trénujeme většinou na umělce. Musíme to skousnout a brát to, jak to je. Trénink bývá často až podesáté hodině, to už jsou mrazy mírnější,“ připomíná.

Rodák z Drozdova na Berounsku je v Uherském Hradišti od léta minulého roku. Jak se mu zamlouvá život na Slovácku?

„Jsem tady se snoubenku a devítiměsíčním synkem. Hradiště je krásné městečko, jsme tady spokojení. Jen ještě nebylo moc času prozkoumat okolí,“ dodává na závěr Brandner.