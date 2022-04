„Na ten moment jsem strašně těšil od chvíle, co jsem před třemi lety přišel do áčka Slovácka,“ vyznává se. „Snil jsem o tom už předtím, bylo to ale víc nadosah a teď to vyšlo,“ přidává. „Na hřišti to byl skvělý pocit. Moc jsem se těšil, až tento moment jednou přijde. Ještě lepší byl ale druhý poločas, když za mými zády byli skvělí fanoušci, kteří nás hnali dopředu,“ líčí Borek.