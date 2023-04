Po dvou venkovních ztrátách přišli o čtvrté místo, pozici na pohárových příčkách. Fotbalisté Slovácka se chtějí fanouškům revanšovat, předcházející nezdary odčinit v sobotu doma proti trápícímu se Baníku.

Fotbalisty Slovácka čeká v sobotu Baník Ostrava, se kterým dorazí do Uherského Hradiště spousta fanoušků. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

Svědíkův tým je jasným favoritem, namočená Ostrava ale nebude úplně snadným soustem. „Nečeká nás jednoduché utkání. Bude to vyhecované, přijde dost diváků. Baník hraje o život, my o čtvrté místo. Pro oba týmy je to důležitý zápas. My ale hrajeme doma, kde se nám daří. Chceme i tentokrát uspět,“ říká stoper Slovácka Stanislav Hofmann.

Duel 26. kola FORTUNA:LIGY slibuje skvělou kulisu i bojovný fotbal.

Hráči to odedřou, půjdou na krev. „Věřím, že utkání zvládneme. Chceme vyhrát, abychom se udrželi na špici tabulky a dál se pohybovali kolem čtvrtého, pátého místa,“ přeje si asistent Slovácka Jan Palinek.

Zatímco v Uherském Hradišti je i po dvou duelech bez výhry klid, v Ostravě už pár týdnů bijí na poplach.

Situace Baníku se ale nijak nelepší. Naopak.

Slezané po minulé bezbrankové remíze s Libercem 0:0 protáhli sérii bez výhry na sedm utkání, v tabulce jsou až třináctí.

„Baník má velmi kvalitní tým. Jeho ambice jsou úplně jiné, současné umístění je pro něj velké zklamání, takže k nám jistě přijedou bodovat,“ tuší Palinek.

Svědík o trefě Hübschmana: Nebyla to žádná rána, spíš chytrý kulečníkový úder

Ostravě k ukončení dlouhé šňůry nepomohly ani výrazné změny v sestavě.

I proto se vedení klubu v týdnu rozhodlo k rozšíření realizačního týmu.

Volné místo po asistentu Davidu Oulehlovi, který skončil v Baníku před třemi týdny, zaujal trenér staršího dorostu Marcel Frajt.

Rodák z Brumova, který v minulosti trénoval i mládež Zlína, se po boku Pavla Hapala a Jiřího Nečka zapojil do tréninkového procesu ligového mančaftu, v sobotu dorazí na Slovácku.

„Baník má výborné mužstvo plné individualit a skvělých hráčů. Za mě nepatří na spodek tabulky,“ míní Hofmann.

O problémech soupeře ale dobře ví. „Samozřejmě jejich momentální rozpoložení ani atmosféra uvnitř klubu nebude ideální,“ předpokládá zkušený stoper.

Borci ze Slovácka chtějí nepohody protivníka využít, moravského rivala se pokusí dostat ještě níž. „Musíme se odrazit od zlepšeného výkonu v Jablonci. Baník má problémy hlavně směrem dozadu. Vpředu je nebezpečný, šancí si vytváří dost, ale nedává šance. V koncovce má i smůlu,“ vypozoroval dvaatřicetiletý obránce.

Slovácko spoléhá především na zkušenou a organizovanou defenzivu. Do sestavy se po krátké pauze vrátil právě stoper Hofmann, který vynechal duel v Ďolíčku.

„Měl jsem zdravotní problémy, pak byl nemocný. Jsem rád, že jsem do toho naskočil zase zpátky. V Jablonci jsem se cítil dobře, ale nějaké tréninkové manko mám,“ cítí na sobě.

Kalabiška se v zimě brzy rozdýchal i zahřál: Věděli jsme, že se Jovovič

Proti Baníku se mu daří, dokonce mu před lety vstřelil první ligový gól. Ve vzájemných zápasech s Ostravou ale skóroval víckrát.

I v sobotu by se uherskohradišťskému celku branka vysokého zadáka hodila.

Slovácko totiž moc gólů nedává, trápí se hlavně útočníci. V posledních zápasech ale chybuje i obrana, problémy přinášejí hlavně špatné vstupy do druhých poločasů. „Ještě jsme to nerozebírali, ale určitě se k tomu vrátíme. Nemůže se to stávat,“ ví dobře Palinek.

Kadlec a spol. se z Jablonce vrátili ve středu pozdě v noci. Času na přípravu a regeneraci moc není. „Vyzkoušeli jsme si to již na podzim. Jsme s tím srozuměni. Budeme dobře připravení,“ hlásí asistent Slovácka.

Sobotní zápas začíná na Městském stadionu Miroslava Valenty seniory v šestnáct hodin.