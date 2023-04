V Ďolíčku působil skoro šest let, ve vršovickém klubu zanechal významnou stopu. A i když zkušený brankář Tomáš Fryšták chytat proti pražským Bohemians 1905 rozhodně nebude, na souboj s bývalým klubem se pokaždé velmi těší.

Fotbalisté Slovácka (bílé dresy) se ve čtvrtfinále MOL Cupu utkali s pražskými Bohemians 1905. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„Tento zápas je pro mě vždycky specifický. Ze současného kádru znám pět nebo šest kluků, určitý přehled o dění v klubu mám. Bohemku sleduji, takže vím, jak se jí daří, jaké má výsledky,“ říká v rozhovoru pro klubovou televizi pětatřicetiletý brankář Slovácka.

Bývalý gólman Českých Budějovic, Senice či Trenčína kvůli zranění první polovinu jara promarodil, zatím ještě nebyl ani mezi náhradníky. „Věřím, že jsem to všechno překonal a že se tento nebo příští týden vrátím zpátky do plného tréninku a budu na sto procent nachystaný,“ přeje si.

Celku z Uherského Hradiště bude v neděli večer scházet také záložník Kohút, jinak jsou Moravané před třaskavou bitvu o čtvrté místo kompletní.

V Ďolíčku se ve 25. kole FORTUNA:LIGY střetnou týmy z popředí tabulky. Slovácko i Bohemians shodně nasbíraly 38 bodů a dělí se o čtvrté místo, takže půjde nejen o důležité body, ale i evropské poháry.

„Čeká nás bojovné a agresivní mužstvo, které do své hry taky přidalo hodně fotbalovosti, přímočarosti a dravosti. Bohemku ale pořád zdobí hlavně tým. Kór doma v Ďolíčku je to nepříjemný protivník,“ ví asistent trenéra Slovácka Jan Baránek.

Celek z Vršovic se po chudších letech zvedl, útočí na elitní šestku, poháry. „Mužstvo je víceméně dlouho pospolu, je soudržné, na hřišti vypadá dobře. Tým se navíc vhodně doplnil hráči, kteří přišli buď na přestup či hostování, takže pokud jim někdo vypadne kvůli vyloučení či zranění, sestavu zase vhodně doplní. V kádru jsou ale i jednotlivci, na které si musíme dát pozor. Ani jejich fanouškovská základna ale není špatná,“ upozorňuje Baránek.

„Bohemka zkvalitnila kádr, zlepšila nadstavbu hry. Daří se jí, je na vlně. Čeká nás opravdu kvalitní mužstvo, o čemž jsme se přesvědčili už v poháru,“ přitakává Fryšták.

Slovácku se letos proti klokanům nedaří. Na podzim v domácím prostředí padli 2:4 a na jaře nezvládli před vlastním publikem ani pohárový duel a po těsné porážce 1:2 přišli v MOL Cupu o možnost obhajoby.

„Bohemka má formu, navíc jí máme co vracet,“ ví dobře Fryšták. „Čeká nás těžký zápas ve specifickém prostředí. Uvidíme, v jakém stavu bude hřiště, ale věřím, že máme sílu na to, abychom zápas zvládli a konečně je porazili,“ přidává zkušený gólman.

Jednoduché to ale hosté mít nebudou. Pražané pracují dobře do obrany i útoku, jsou konsolidovaní, poctiví a navíc i slušně kombinují. I když body sbírají více venku, doma je poženou oddaní příznivci, kteří s letošní sezonu nadmíru užívají. „Je to nepříjemný tým, se kterým se velmi špatně hraje. U nich je to vždycky o týmovém výkonu. Nyní mají výsledky, sebevědomí,“ říká Fryšták.

Fotbalisté Slovácka se z posledních nezdarů proti klokanům chtějí poučit. V přípravě na nedělní duel budou trenéři vycházet hlavně z pohárového utkání. „Něco připraveného máme,“ poznamenal Baránek.

Účastník základní skupiny Konferenční ligy v reprezentační přestávce doléčil drobné šrámy, nabral psychické i fyzické síly, před ligovým finišem dobil baterky.

„Příprava byla specifičtější, protože někteří hráči museli dotrénovat. Kluci, co odjeli na reprezentaci, zase měli svůj režim. Ostatní si od fotbalu trošku oddechli. Měli delší volno, zahráli si hokej. Snad se dobře psychicky připravili na zbytek sezony,“ věří Baránek.