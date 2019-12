Borci z Uherského Hradiště hned na úvod sezony šokovali Spartu, o pozornost soupeřů si řekli také dvěma senzačními triumfy nad favorizovanou Plzní nebo výkony s Libercem, Jabloncem nebo Mladou Boleslaví.

Daníček a spol. ve dvaceti zápasech získali dvaatřicet bodů a v tabulce FORTUNA:LIZE přezimují před Ostravou či Olomoucí na šestém místě.

„Bodů máme dost, ale s naprostou pokorou říkám, že se z toho dalo vytěžit ještě víc,“ míní trenér Slovácka Martin Svědík, který je hodně náročný nejen na sebe, ale především na mužstvo.

Pětačtyřicetiletý kouč je hlavně rád, že borci z východní Moravy herně i výsledkově zvládli poslední dva zápasy s Plzní a v Příbrami.

„Protože to nebylo vůbec nic lehkého. Cením si toho, že to kluci dokázali dotáhnout,“ uvedl.

Ztráty mrzí

I předtím hrálo Slovácko slušně, přesto dobře rozehrané zápasy ztratili. Ať už kvůli nepozornosti při bránění standardních situací nebo po nějaké hloupé chybě. Svědíka mrzí hlavně domácí duely s Mladou Boleslaví, Teplicemi nebo s Jabloncem. Právě v těchto zápasech byli Daníček a spol. jednoznačně lepší, ale proti soupeřům z Čech vytěžili jenom bod.

Za ztráty se dají považovat i souboje s Českými Budějovicemi, Bohemians nebo nepovedené derby ve Zlíně. „Klidně jsme mohli mít o šest bodů víc,“ ví Svědík.

Podle něj některé výkony a výsledky souvisely s pocitem uspokojení.

„U hráčů někdy panovala až moc velká spokojenost, pak nám v těch zmíněných zápasech chyběla větší koncentrace a chuť být ještě lepší,“ myslí si Svědík.

„Když to máte v hlavě nastavené tak, že vám něco stačí, nechcete udělat něco navíc,“ pokračuje.

Přísného kouče štvou hlavně duely, ve kterých Slovácku scházel zápal, lepší organizace a větší poctivost či agresivita. Celkově ale fotbalisté z Uherského Hradiště udělali pod Svědíkovým velením obrovský pokrok.

Pokrok a opory

Mužstvo se viditelně zlepšilo nejen v obranné fázi, ale i ve hře dopředu. Tým je skvěle kondičně připravený, což se projevuje také v těžkých zápasech. „Na náš náročný styl hry máme sílu i dostatečnou agresivitu,“ těší kouče.

Slovácko se na podzim mohlo opřít nejen o brankáře Trmala či mazáky Kadlece, Hofmanna, Petrželu nebo Daníčka, ale dobře si vedli také Havlík, Reinberk, Šašinka či Zajíc. V základní sestavě nechyběl ani Navrátil, v závěru podzim zazářil Hellebrand.

„Musíte neustále na hráče vytvářet tlak a chtít z nich vyždímat to nejlepší,“ tvrdí Svědík. „Já klukům vždycky říkám, že i když na ně křičím, tak z nich chci dostat co nejvíc. To je můj úkol,“ prohlásil.

Vedení klubu po povedeném půlroce eviduje zájem o některé hráče. I když celek z Uherského Hradiště peníze z prodeje fotbalistů potřebuje, k výrazné obměně kádru zřejmě nedojde. „Musíme to brát ve dvou rovinách,“ ví Svědík. „Na jedné straně by nám někteří hráči chyběli, na druhé straně je to výsledek naší práce,“ přidává.

Bývalý trenér Ostravy, Mladé Boleslavi nebo Jihlavy nechce žádnému ze svých svěřenců zatarasit cestu k lepšímu angažmá, některé odchody ale neschvaluje.

„Já samozřejmě nejsem proti, když kluci půjdou do klubů, kde to pro ně bude lepší jak po fotbalové, tak třeba i po finanční stránce. Horší by podle mě bylo, kdyby tomu tak nebylo,“ uvedl.

Krejčí končí

Ve Slovácku stoprocentně končí zkušený stoper Krejčí. Vysokému obránci skončila v klubu smlouva a sám hráč projevil přání vrátit se za rodinou do Prahy.

„My bychom Jirku asi nepouštěli, ale je to jeho rozhodnutí a já ho plně respektuji. Je to velice chytrý hráč, má to dobře spočítané a ví, co chce od života. Chtěl bych mu jenom poděkovat za profesionálně odvedenou práci a v dalším působení mu přeji hodně štěstí,“ pronesl.

Vedení Slovácka bude v zimě řešit také situaci kolem Hellebranda a Šašinky. K týmu se na startu přípravy připojí Václav Jurečka z Opavy. Pětadvacetiletý záložník se od prvního ledna oficiálně stane hráčem klubu z Uherského Hradiště.

Moravané shánějí také stopera nebo krajního obránce. „Zbytek bude záležet na odchodech,“ říká Svědík. „Pokud nikdo neodejde, tak kádr stačí doplnit jedním či dvěma hráči,“ přidává s tím, že všechno je věcí klubové ekonomiky. „Já samozřejmě respektuji, co si klub může a nemůže dovolit. Ale jestliže někteří hráči odejdou, budu požadovat víc příchodů směrem dovnitř,“ pronesl.

Borci z východní části republiky ani po povedeném podzimu přehodnocovat předsezonní cíle nebudou. O záchranu se letos bát nebudou, blíže má Slovácko do pohárové Evropy. „Chceme vyhrát každý zápas a skončit v tabulce co nejlépe. Máme soutěž dobře rozehranou, navíc pořád zůstáváme v poháru, takže bychom chtěli z téhle sezony vytěžit co nejvíce,“ zakončuje Svědík.