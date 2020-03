Jednapadesátiletý kouč Slovácka se ale výhry nedočkal, nezáživné utkání skončilo na těžkém a rozbahněném terénu bezbrankovou remízou.

„Před zápasem bychom bod brali, ale po něm nemohu být s výsledkem spokojený, protože za druhou půlku jsme si zasloužili vyhrát. Bohužel finální fáze nebyla dostatečně kvalitní,“ posteskl si Jan Palinek.

Toho po bezbrankové remíze mrzely hlavně zahozené šance ve druhém poločase. Hosté měli mnohem blíž k vítězství, ale Zajíc, Kohút, Navrátil ani Zahustel slibné příležitosti neproměnili.

„Utkání se hrálo na velice těžkém terénu, který nám moc nesvědčil. I tak jsme si ve druhé půli vytvořili gólové příležitosti, které jsme měli proměnit. Tyto věci ve finální fázi musíme řešit úplně jinak. Koncovka je bohužel taková naše slabina,“ ví Palinek.

Celek z Uherského Hradiště se dvakrát trefil proti Slavii, v dalších třech jarních duelech ale neskóroval. Branku nedal ani v poháru proti Liberci.

„Na gól se hrozně nadřeme,“ přiznává Palinek.

„Na posledních třiceti metrech to neřešíme dobře. Na tom musíme zapracovat v tréninku,“ ví dobře.

I proto borci ze Slovácka tentokráte s bodem spokojení nebyli.

„I když může hrát svoji roli, je pro nás málo,“ ví Palinek.

Severočeši, kteří dohrávali bez vyloučeného Aloise Hyčky, na jaře poprvé neprohráli, přitom se ve druhé půli pouze bránili.

„Domácí ale byli velice nepříjemným soupeřem. Hlavně při standardních situacích mohli skórovat,“ říká jednapadesátiletý trenér.

Moravané však uhájili třetí čisté konto za sebou, brankář Trmal neinkasoval už 308 minut. Poprvé v základní sestavě Slovácka nastoupil záložník Michal Kohút, který byl nakonec vyhlášen nejlepším hráčem utkání.

„Měl to ale těžké, protože je to jeden z techničtějších hráčů a terén mu úplně neseděl,“ uvedl Palinek. „Svoji roli ale zvládl na jedničku. Měl tam pár dobrých věcí, dostal se i do zakončení, šance. Odehrál dobré utkání,“ pochválil talentovaného mladíka bývalý obránce.