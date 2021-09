Pro rodáka ze Slavkova, který v uherskohradišťské akademii strávil dlouhých sedm let, to bude velmi pikantní duel.

„Těším se moc. Pro mě je to výjimečný zápas, protože jsem ve Slovácku působil,“ přiznává.

V týmu soupeře zná hodně hráčů. S řadou z nich v minulosti nastupoval, s Vojtěchem Bartošem dokonce vyrůstal a kamarádí se doteď. „Určitě se budeme hecovat a popichovat,“ říká s úsměvem.

S většinou protihráčů se možná potká už den před zápasem na Městském stadionu Miroslava Valenty, kde se ve šlágru 8. kola FORTUNA:LIGY utkají Slovácko se Zlínem.

Bobčík věří, že by se mohl vejít do nominace. Pokud na něj trenér Jelínek neukáže, půjde se alespoň podívat. „Je dobře, že oba zápasy vyšly na jeden víkend,“ myslí si.

Nedělní bitvu v MSFL jistě ovlivní i sobotní výsledek, příval hráčů z ligových mančaftů. „Určitě bude záležet na tom, kdo v sobotu nastoupí a kolik minut odehraje,“ ví taky mladý forvard.

Devatenáctiletý útočník Zlína časté změny v sestavě a rotaci hráčů až tolik neprožívá. Dobře ví, jaký je úděl béčka v ligovém týmu.

Škoda je, že se nedělní třetiligový šlágr nehraje na hlavním stadionu. Na Bělinku do Kunovic nedorazí tolik diváků, atmosféra bude mnohem komornější.

„To by bylo dobré, kdyby se hrálo na hlavním stadionu, ale myslím si, že návštěvnost by to moc neovlivnilo,“ je přesvědčený,

Bobčík si ale na nezájem příznivců stěžovat nemůže. V hledišti bude mít dědu i strýce. Oba důrazného forvarda hodně podporují. V neděli dopoledne si rádi přivstanou i kamarádi a přítelkyně.

Ti všichni by se konečně rádi dočkali prvního letošního venkovního vítězství béčka Fastavu. Mladí ševci totiž všechny body získali doma, na soupeřových hřištích pokaždé vyšli naprázdno. Teď se pokusí nepříznivou sérii zlomit.

„Je pravda, že zatím se nám daří spíše doma, ale věřím, že začnou přibývat i body z venku. Sezonu hodnotím tak půl na půl, ale věřím, že to bude jen lepší a lepší,“ dodal.