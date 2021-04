O víkendu se fanoušci pošklebovali obránci ostravského Baníku Patriziu Stronatimu, když v Liberci z penalty trefil tyč, tak místo aby uhnul a dal šanci spoluhráčům, sám zakončil a akci tím ukončil. Porušil jedno ze základních pravidel, které se učí v mladších žácích.

K porušení podobného elementárního pravidla došlo i v úterý v Olomouci. Jenže tentokrát uniklo i pozornosti rozhodčích.

Brankář Slovácka Vít Nemrava, jinak muž zápasu, jenž vychytal několik skvělých olomouckých příležitostí, málem vyrobil pro Sigmu krátce za sebou dva nepřímé volné kopy.

O co šlo? Poté, co chytil míč ze hry, položil jej na zem a potom zase zvedl před útočníkem do náruče. Přesně takové dvojí chycení ovšem pravidla zakazují.

„Myslím, že Kuba Yunis ke mně přiběhl a už jsem neměl na výběr, tak jsem to raději rychle kopl dopředu,“ pousmál se mladý brankář týmu z Uherského Hradiště.

Bizarní je, že přestupek zopakoval hned dvakrát rychle za sebou. Poprvé na konci 73. minuty, když sebral malou domů od obránce a zalehl míč. S ním u nohy pak došel na hranici vápna, kde balon zase sebral. Za necelou minutu ale podobnou situaci zopakoval poté, co do koše chytil nepovedený centr Hubníka, pak balon pustil k nohám a znovu před dotírajícím Yunisem ukryl v rukavicích.

Tohle mohla být zajímavější pozice pic.twitter.com/57ePxN6QcX — Filip Kopřiva (@filip_k0priva) April 6, 2021

Hlavně po druhé situaci mohla přijít velmi zajímavá standardka. Je bizarní, že hlavní Hocek, ani pomezní Mokrusch si ničeho nevšimli.

I když…

„Uvědomil jsem si to, když na mě křičel pomezní rozhodčí,“ přiznal bezelstně Nemrava. Upozorňoval-li tedy asistent brankáře Slovácka, proč neuvědomil i hlavního?

Hanáci se na arbitry během utkání nezlobili, i jejich pozornosti porušení pravidel ušlo.

„Přiznám se, že jsem si toho nevšiml,“ uvedl na tiskovce trenér Radoslav Látal. „Zápasy ale rozhodují maličkosti. Zápasy jsou vyrovnané. S Pardubicemi jsme nehráli dobře, ale v prvním poločase nám upřeli regulérní gól. Kdyby to bylo 1:0, vývoj by byl zcela jiný. To samé platí i pro dnešek. Slovácko by to třeba muselo otevřít,“ řekl Látal.

V rozhodčích však chybu v žádném případě nehledal. „Základ je přistoupit ke každému zápasu na 100 procent. Jakmile to neuděláte, tak se vám to vymstí,“ dodal.