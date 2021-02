Slovácko po devíti zápasech vyšlo střelecky naprázdno, také proto bod bral. „Byl to zápas o jedné brance, kterou nikdo nedal. Když to shrneme, tak z toho byla zasloužená remíza s výborným soupeřem,“ zhodnotil poslední lednový duel kapitán Slovácka.

Souhlasíte, že jste nezachytili úvod utkání?

Do zápasu jsme nevstoupili dobře. Budějovice nás přehrávaly, dobře nás napadaly. Nebyli jsme ve hře, nedostali jsme se k prvním ani k druhým balonům. Také jsme to běžecky nějak těžce rozdýchávali. Závěr poločasu už byl z naší strany lepší. Měli jsme i nějaké šance, ale také musíme poděkovat Víťovi (gólman Nemrava), který chytil sólový nájezd hostujícího hráče.

Ani po přestávce jste se nedostali k vašemu kombinačnímu fotbalu …

Druhý poločas byl složitý, byla to spíš taková nakopávaná než fotbal. Obě mužstva měla dobře organizované obrany. Byly tam nějaké malé šance na obou stranách.

V závěru jste odvrátil gólový centr soupeře. Jak přesně se to seběhlo?

Přišel tam centr z naší pravé strany. Byl to vynikající balon do našeho vápna, snažil jsem se ho odvrátit na roh, což se mi podařilo. Udrželi jsme nulu.

Během čtrnácti dnů jste odehráli čtyři zápasy. Jak vám to vyhovovalo?

Když to vidím zpětně, tak nám asi vložený zápas vyhovoval. Před zápasem proti Budějovicím už jsme měli ten klasický předzápasový týden bez vloženého utkání. V uplynulých zápasech se nám hrálo líp, měli jsme víc šancí. Musíme si zanalyzovat, čím to vlastně bylo. Zatím to hodnotím tak, že nám vyhovoval ten rytmus, který byl s vloženým zápasem.

Jak se cítíte po nahuštěném lednovém programu?

Cítím se dobře, na postu stopera se tolik nenaběháte jako záložník nebo krajní bek. Tam je to spíš o tom, aby člověk nebyl nakřáplý nebo zraněný, to se mi vyhýbá. Cítím se dobře a doufám, že to takto bude pokračovat. Pro každého fotbalistu je lepší hrát, i když někteří kluci na to nejsou moc zvyklý.

Podle počtu zápasů je za vámi polovina sezony. Jak si užíváte čtvrtou příčku?

Samozřejmě si to užíváme víc, než když se hraje o sestup. Na druhou stranu mohlo být těch bodů ještě víc. Ztratili jsme doma proti Pardubicím, zbytečně se prohrálo v Brně. Je to škoda, ale když to shrneme, musíme být spokojení. Když hrajete nahoře, tak vás to i víc baví, užíváme si to.

Kde byste rád viděl tým na konci sezony?

Ukázali jsme, že můžeme hrát v horní polovině tabulky. Chceme být v těch horních patrech i po posledním kole.

Slovácku se daří. O to víc vás asi mrzí, že do hlediště pořád nemůžou fanoušci. Je to tak?

Jasně, je to škoda. Třeba v takových zápasech, ve kterých se to láme, umí fanoušci udělat na soupeře tlak. Je i pro rodinné příslušníky škoda, že se na stadion nedostanou. Náš malý (syn) když tu mohl být naposled, tak to ještě nevnímal. Teď už to vnímá, ale nemůže na stadion. Doufejme, že se fanoušci v krátké době do hlediště vrátí, tak jako se třeba aktuálně vrací na tenisové mistrovství Austrálie.

Cítíte jejich podporu?

Ano, ta tady je. Jsou slyšet na domácích zápasech, povzbuzují před stadionem. Čekali na nás, když jsme se vraceli z jednoho venkovního utkání. Za brankou vytvořili nápis a pořád něco vymýšlí. Za to jim patří díky, žijí s klubem, i když nemůžou na stadionu.