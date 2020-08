V dalších letech se ale může pandemie koronaviru dotknout i celku z Uherského Hradiště. Nejen kvůli pravidelnému testování na covid-19, který vyjde na více než dva miliony korun. „Pokud tyto problémy budou pokračovat, na všechny na nás to ještě dolehne,“ obává se ředitel Slovácka Petr Pojezný.

Je klub připravený na start ligy?

Pevně věřím, že jsme dobře připraveni . Absolvovali jsme kompletní přípravu, podařilo se nám zorganizovat zahraničí soustředění, tak doufám, že to zúročíme v ligových bojích.

Jaké jsou cíle Slovácka? Je základní hranicí mezi úspěchem a neúspěchem loňské deváté místo?

První polovina tabulky by nám slušela. Já si ale první ligy vážím, a když se nám bude dařit, budu z toho mít samozřejmě radost. Pokud situace nebude tak příznivá, budeme se s tím muset porvat. Pro mě je důležitý každý ligový zápas. Uvidíme, jak to půjde.

Jak hodnotíte změny v kádru?

Spokojení nejsme nikdy. Máme svoje ambice, na kterých musíme pořád pracovat. O transferech Zajíce a Jurošky jsme dopředu věděli, na ty jsme se připravovali dlouhodobě. Na jejich místa přišli Cicilia a Michal Tomič. U gólmana do bylo trošku narychlo, i když jsme s tím počítali, ale věřím, že se nám to povedlo.

Všichni čtyři noví hráči jsou cizinci. Je to změna trendu, náhoda, nebo jste chtěli tým jednorázově okysličit?

Do kádru nepřišli pouze čtyři zahraničí hráči, ale vrátili se i naši kluci z hostování. S mužstvem trénují i další mladíci z dorostu nebo béčka, ale je jasné, že výraznější jsou zahraniční akvizice. Ciciliu i Tomiče jsme dlouhodobě sledovali, na těch jsme pracovali hodně. Já Slováky za cizince nepovažuji. Pokud jsme ale chtěli přivést kvalitu a takoví hráči na českém trhu nebyli, tak jsme museli sáhnout po cizincích. Jsou to ale charakterní hráči, problémy s nimi nebudou.

Jak se při současné situaci podařilo naplnit rozpočet ve srovnání s předcházejícími roky?

On se zatím naplňuje. Nic zásadního se naštěstí nestalo. I když LFA snižuje podporu, místní firmy se drží. Klobouk dolů patrioty. Povedl se nám i transfer Matouše Trmala, takže věřím, že tento rok bude stabilní.

Museli jste přistoupit k dočasným úpravám platů, jak to udělali třeba v sousedním Zlíně?

Toto období bylo na jaře, kdy jsme jasně deklarovali, že na platy hráčům sahat nebudeme. Taky záleželo na to, jak se nám bude dařit výsledkově. My jsme těch bodů moc neudělali, takže jsme ani k ničemu takovému sahat nemuseli.

Jak velkou finanční zátěží pro klub je pravidelné testování hráčů na covid-19 před každým zápasem?

Je to nečekaný a poměrně vysoký náklad. Testování nás za celou sezonu vyjde na více než dva miliony korun. Shodou okolností se nám povedlo domluvit se s místní firmou, což je výhoda. Cena testů vzhledem k tomu množství je celkem rozumná, ale i tak je to pro nás náklad na víc.

Je nezbytná připravovaná pomoct státu?

Je nezbytná pro celý český sport. Pokud tyto problémy budou pokračovat, na všechny na nás to ještě dolehne. Tím, že jsme prodali Matouše, bude letošní rok stabilní, ale dlouhodobě se ponižují příjmy z LFA, ze vstupného, a dalších drobných položek, ze kterých se náš rozpočet skládá. Bez podpory státu hlavně v mládežnických kategoriích, kde musíme platit obrovské množství trenérů a provozní věci, tak český sport špatně dopadne. Stát se tím bude muset vážně zaobírat.

Jaký je váš názor na omezení hostování mezi prvoligovými týmy?

Já se tím nijak nezabývám. My jsme klub, který si vychovává hráče sám. My bereme fotbalisty na hostování jen minimálně, za mě je tedy omezení dobře. Ligové kluby by se měly umět vychovávat své hráče.

Jak se vám zamlouvá nový ligový model?

On není extra zvláštní. (úsměv). Zase jsme se vrátili ke způsobu, kdy se hraje dvakrát každý s každým. Vyšší je jenom počet týmů. Podle mě to bude ale spravedlivé. Nevím, jestli to bude méně zajímavé, každopádně nám to ubere finance.

Už víte, jak naložíte s nejnovějším nařízením povolené návštěvnosti?

Nařízení se pořád mění, takže nevím, co teď platí. (úsměv) Ale pokud vím, mělo by to být tak, jako při posledním domácím zápase s Bohemkou. Budeme v tom trendu pokračovat. Opatření budou stejná. Pokud se to zase nějak vyvine, podle toho se i zařídíme. Máme čtyři tribuny, na každou smí kolem pěti set osob. Celkem se tedy na stadion dostanou dva tisíce fanoušků. Většina z nich budou permanentkáři. Lístky se prodávat nebudou. Snad jen v případě, že se navýší kapacita na polovinu stadionu, o což se snaží vedení ligy.

Jaký je zájem o permanentní vstupenky v porovnání s loňským rokem?

Prodaných permanentek máme méně než loni. My jsme je prodávat ani nechtěli, ale po reakcích fanoušků jsme k tomu přistoupili s tím, že kdyby se letos nevyčerpali, tak by mohli platit i příští rok. Věříme tomu, že fanoušci při nás stojí. Chápou, že jsme si to nevymysleli. Musíme každý týden reagovat na opatření, která nám někdo předloží. Bude to složité, ale nic jiného nám nezbývá.