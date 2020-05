Co všechno bude oproti běžnému ligovému duelu jiné? Je toho dost…

Tak třeba týmy nebudou společně nastupovat k utkání, nebudou si podávat ruce a omezit by měli i gólové oslavy. „U přátelských zápasů je na to člověk zvyklý, ale jak to bude vypadat v lize, se teprve ukáže. Bude to nezvyk, ale my se s tím popereme,“ věří kapitán Slovácka Vlastimil Daníček.

Všichni kromě hráčů na trávníku a rozhodčích se musejí po stadionu pohybovat v rouškách. Na lavičkách smí být obsazeno každé druhé místo, v šatnách a sprchách se musejí dodržovat rozestupy. Kluby musejí rovněž zajistit dezinfekci, která se nevyhne třeba ani míčům.

„Taková jsou bezpečnostní opatření, nezbývá nám, než je dodržovat,“ ví dobře Daníček.

Osmadvacetiletý středopolař je hlavně rád, že se nejvyšší česká fotbalová soutěž, která byla před více než dvěma měsíci přerušena kvůli pandemie koronaviru, se zase konečně rozjede.

„Tvrdě jsme makali, abychom mohli začít. Na start se těšíme, chceme to dohrát,“ burcuje opora Slovácka.

I když jsou fotbalisté natěšení, mají před sebou pořádný kalup. Hrát se bude dvakrát týdně, času na odpočinek nebude mnoho. „Tempo bude velké, ale alespoň dostanou šanci všichni kluci u kádru, protože bude potřeba sestavu prostřídat,“ uvědomuje si Daníček.

Podle srdcaře a dříče ale ve fyzické kondici nebude problém. „Fakt jsme trénovali tvrdě, dvoufázově. Máme za sebou skoro dvě přípravy. Porveme se s tím,“ je přesvědčený.

Novinkou pro všechny ligové týmy bude i revoluční úprava pravidel, podle níž budou moci dočasně využít v zápasech pět místo dosavadních tří střídání.

„Bude to zajímavé. Na to jsem hodně zvědavý. Tempo ke konci zápasu se může vystupňovat,“ očekává.

Celek z Uherského Hradiště před restartem FORTUNA:LIGY odehrál dva přípravné zápasy. Proti Prostějovu i Třinci slavil výhry, na závěrečných šest kol základní části i nadstavbovou část se dobře naladil. Teď si jenom pohodu přenést do mistrovských utkání.

Motivaci mají velkou.

„Chceme se udržet v první šestce, skončit co nejvýš,“ říká Daníček. Kvality soupeřů respektuje, taky ale věří ve vlastní síly a schopnosti. „Hodně jsme toho v přestávce nadřeli, odběhali v lese. Teď to musíme zúročit v lize,“ dodává.