„V neděli jsme porazili Plzeň po velmi dobrém výkonu. Teď nám mnozí budou podsouvat roli favorita. O to obezřetněji musíme k zápasu v Boleslavi přistoupit. Potřebujeme na hřišti jedenáct vlčáků, kteří se porvou o body,“ říká asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Triumf nad Viktorií zahnal všechny chmury, vrátil do Uherského Hradiště pohodu. Jenže … Svědíkův tým venku nevyhrál třikrát za sebou, na stadionu Mladé Boleslavi nezvítězil dlouhých deset let, byť poslední tři vzájemné duely skončily nerozhodně.

Nyní je ideální čas dlouhé čekání ukončit. Vždyť Středočeši se na podzim neuvěřitelně trápí, naposledy padli v Liberci 0:3. „Hrajeme naivně a jako mužstvo málo agresivně. V hodně soubojových situacích má soupeř navrch a z toho pramení nepříjemné situace před naší brankou. Je to nepříjemné, děláme s mužstvem, co jde. Snažíme se mužstvo připravit na zápas co nejlépe, ale bohužel na lepší výsledek to zatím nestačí," štve trenéra Karla Jarolíma.

Mladá Boleslav, která ve třech zápasech pod vedením ex-reprezentačního kouče získala jen bod, se krčí na patnáctém místě těsně nad pásmem sestupu. Od poslední Opavy, která sehrála o duel méně, dělí Mladou Boleslav pouhé tři body. „Domácí i po změně trenéra výsledkově tápají a je nám jasné, že pro úspěch udělají maximum. Bude to kondičně i psychicky nesmírně náročné utkání, ale chceme ho zvládnout," prohlásil Palinek.

Nyní budou chtít hrát Moravané naplno od začátku do konce, šetřit se nemají na co. Ve čtvrtek je Štědrý den, lepší dárek pod stromeček než tři body fanouškům nedají.

FORTUNA:LIGA, 14. kolo

FK Mladá Boleslav (15.) - 1. FC Slovácko (9.)

Výkop: středa v 15.00, Lokotrans Aréna

Rozhodčí: Petřík - Nádvorník, Vodrážka (Hanousek) | VAR: Adam | AVAR: Kříž

Ligová bilance: 14-9-5

Poslední zápas: 0:0 (22. února 2020)

Pravděpodobné sestavy

Mladá Boleslav: Markovič - Zahustel, Tataev, Křapka, Mazáň - Janošek, Túlio – Douděra, Budínský, Mareš - Jiří Klíma. Trenér: Jarolím.

Slovácko: Nemrava – Tomič, Hofmann, Daníček, Šimko - Jurečka, Havlík, Sadílek, Kohút, Navrátil – Kliment. Trenér: Svědík.

Tip Deníku: 2:2