ROZHOVOR/ Porval se s těžkým úkolem, skvěle zvládl záskok za nemocného hlavního kouče Martina Svědíka. Třicetiletý asistent Jan Baránek v prvním zápase nové sezony FORTUNA:LIGY dovedl fotbalisty Slovácka k jasné výhře 4:1 nad Českými Budějovicemi.

Asistent trenéra Jan Baránek vedl fotbalisty Slovácka místo nemocného Martina Svědíka. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Pro nás to jsou na začátek strašně důležité tři body,“ radoval se.

Žádné zásluhy na parádním startu si ale nepřipisoval.

Jak jste si užil utkání coby hlavní trenér?

Já to jako nějakou premiéru neberu. Seběhlo se to rychle. Trenér Svědík tu byl celou přípravu, nějakou shodou okolností z toho teď vypadl. Ano, zastoupil jsem ho, ale pořád je to jeho práce. Klukům jsem jenom předával instrukce a snažil se ho nahradit. Samozřejmě vím, že to nebylo na sto procent, ale snažil jsem se, aby to bylo co nejvíc.

Odkdy bylo jasné, že mužstvo povede vy?

Dozvěděl jsem se to ve čtvrtek, kdy padlo rozhodnutí lékaře. Ten řekl, že trenér Svědík bude muset zůstat doma. Bral jsem to tak, jak to bylo. Byli jsme spolu v telefonickém kontaktu. Za tu dobu, co jsem s ním ve Slovácku nebo i v té jeho trenérské kariéře, už mě něco naučil, takže jsem se snažil pokračovat v nastavené práci. Trénovat jeho Slovácko byla jednoduchá práce.

Byli jste spolu v kontaktu i během zápasu?

O poločase jsme spolu měli asi minutový rozhovor, během kterého jsme si ujasnili některé věci. Rychle jsme to probrali. Ale tím, že to bylo 2:0, tak to bylo v pozitivním duchu. (úsměv). Krátce po zápase jsme spolu ještě nemluvili.

Sestavu jste skládali spolu?

Všechno to bylo o vzájemné konzultaci. Samozřejmě do ní mluvil i hlavní trenér, ale bylo více i na nás. Hráče jsme viděli na tréninku, vybrali jsme ty, co se do utkání typologicky hodí. Myslím, že jsme sestavu trefili. Teď už je jedno, zda tam měl být někdo jiný.

Střídání už jste nediskutovali?

Ty jsou dané už před zápasem. Máme nějaké varianty, takže je jasné, že Cicilia nebude hrát stopera a Srubek nepůjde na hrot. Vždycky je to závislé od toho, co se děje na hřišti. Střídání bylo nějakým způsobem dané.

Petrželovi se hrálo blbě, přesto předvedl parádní sólo. Svědíka mu bylo líto

Víte, jak dlouho bude trenér Svědík chybět?

Nějakou představu máme, ale blíže se spolu budeme bavit zkraje příštího týdne. Teď nemám žádné informace.

Pojďme k utkání. Jak jste ho viděl?

My jsme věděli, co nás čeká. České Budějovice mají specifický styl rozehrávky, výstavby hry. My jsme si na ně chtěli počkat. Naším cílem bychom vycházet z bloku a využívat jejich špatných rozehrávek a chodit do jejich protiútoků, v prvním poločase se nám to dvakrát povedlo. Do vedoucí branky to ale bylo vyrovnané. Škoda faulu, který předcházel trestnému kopu před penaltou. K ní se mi těžko vyjadřuje. Neznám přesně pravidla, nevím, zda měl někdo ruku daleko od hlavy. Rozhodčí ji pískl, takže byla.

Soupeř vás po snížení zatlačil, že?

Zlomový moment utkání bylo, že jsme přečkali standardní situace Českých Budějovic a udrželi vedení 2:1. Musím uznat, že tam jsme měli hodně namále, ale nasazením, organizací hry a možní i díky troše štěstí jsme to přežili. Pomohl nám třetí gól a skvělý debut Matěje Valenty, který nás uklidnil. Pak už se utkání dohrávalo, čtvrtý gól to úplně rozsekl.

Čekal jste, že byste mohl být tak produktivní? Čtyři branky jste naposledy vstřelili Spartě v listopadu 2022.

Je to asi nadplán toho, co jsme asi všichni očekávali. Příležitosti jsme si dokázali vypracovat už i v přípravných zápasech. Proti Budějovicím to sice bylo dvakrát po chybě soupeře, kterého jsme donutili chybu udělat. Je dobře, že se trefili hned čtyři kluci.

Soupeř zahrával čtrnáct rohů. Není to až příliš?

Určitě je to moc. Teď ale nedokážu říct, zda to pramenilo z naší pasivity, nebo špatného postavení, ale někdy to tak ve fotbale bývá. Když vedete 2:0 a po poločase dostane gól, psychika se přelije na stranu soupeře. Je tam pár odražených míčů, které byste normálně posbírali vy. Z toho byly ty rohy. Zaplať pánbůh že jenom rohy.

Petrželovi se hrálo blbě, přesto předvedl parádní sólo. Svědíka mu bylo líto

Co říkáte na výkon Cicilii a Valenty?

Určitě do utkání vstoupili dobře, a byť to měli složitější, stejně jako ostatní hráči odvedli slušnou práci. Úroveň hry stejně jako další kluci z lavičky minimálně udrželi. Podobné to bylo i loni, jenže Břečka s Kohútem jsou zranění. Samozřejmě příchodem Valenty a Cicilii se konkurence a kvalita zvedla.

Brankář Heča mužstvu taky pomohl, že?

Určitě nám pomohl v rozehrávce i co se týká organizace hry. Mluvil na kluky. On dobře působí i na tréninku, vede i mladší kluky. Radí samozřejmě útočníkům, Vechymu, kde zakončovat. Myslím, že je to pro nás parádní posila a skvělý kluk do kabiny. Ve Slovácku zapadl úplně skvěle.

Jak to vypadá s marody Juroškou a Hofmannem?

Oba mají drobné zranění, v týdnu by se měli zapojit do tréninkového procesu. Uvidíme, jestli je budeme mít k dispozici v sobotu v Ostravě.