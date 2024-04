Ve čtvrtek večer v televizi sledovali, jak se Plzeňští statečně perou s přesilou, v oslabení bojují na půdě silné Fiorentiny o postup do semifinále Konferenční ligy. Fotbalistům Slovácka jistě nevadilo, že si protáhli večerku, Viktorka zápas.

Fotbalisté Slovácka v neděli doma vyzvou Viktorii Plzeň. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

Západočeši v prodloužení inkasovali dva góly, padli 0:2, navíc přišli o další síly, které jim mohou třeba scházet při nedělním šlágru na stadionu v Uherském Hradišti. Bitva startuje v 18.00.

Plzeň se jako poslední tuzemský zástupce rozloučila s účinkováním v této pohárové sezoně, v šestnáctém utkání této sezony Konferenční ligy poprvé prohrála.

Západočeši při premiérové účasti ve čtvrtfinále nedokázali vyrovnat české klubové maximem na evropské scéně od rozdělení federace, jímž je semifinále pražské Slavie v Poháru UEFA z roku 1996.

I tak zaslouží obdiv, respekt, uznání a potlesk.

„Plzeň má skvělé mužstvo se spousty reprezentantů. Dlouhodobě patří do top tři české ligy, pravidelně hraje poháry. Tímto úspěchem jenom prokázala, jak je silná,“ vyzdvihuje asistent trenéra Slovácka Jan Baránek.

Rodák z Dolního Benešova má plzeňskou minulost. V dresu Viktorky slavil dva tituly, v Doosan Aréně kvůli vleklým problémům s kolenem končil hráčskou kariéru.

Teď se postaví bývalému klubu, který chce porazit, okrást.

Ztrát už bylo strašně moc. Proti Plzni chceme konečně bodovat, přeje si Fryšták

Slovácko potřebuje ukončit bídné jaro, před vlastním publikem konečně uspět.

I když se před nedělním duelem spíše řeší nástupce kouče Martina Svědíka, který po sezoně v Uherském Hradišti končí, Petržela a spol. se na těžkou šichtu důkladně chystají.

„Jdeme zachránit sezonu. Neřešíme umístění, protože stejně budeme v nadstavbě o Evropu hrát. Uvidíme, na co to bude stačit. Mužstvo ale má sílu, kterou ukázalo na podzim. Doléčili se nám nějací hráči, musíme zmobilizovat síly a do závěru sezony dát všechno,“ burcuje Baránek.

I když se Slovácku vůbec nedaří a na jaře doma ještě nebodovalo, s podporou fanoušků chce uspět.

„Přijde hodně lidí, bude skvělá atmosféra. Jsme schopní potrápit a porazit kohokoliv,“ věří Baránek.

Výkony z posledních venkovních zápasů ale asi stačit šestému týmu FORTUNA:LIGY na body nebudou.

„V Hradci jsme hráli jinak. Více agresivně, důrazně. Nedali jsme soupeři tolik prostoru jako v minulých zápasech, efekt v podobě výsledku se však nedostavil,“ povzdechl si někdejší mládežnický reprezentant.

„I tak tam byly věci, na kterých se dá stavět. K nasazení a důrazu musíme v ofenzivě a při výstavbě hry přidat fotbalové věci, hlavně nesmíme dělat hloupé chyby,“ ví dobře Baránek.

Vedoucí Strání v divizním šlágru s Kozlovicemi bralo bod, zranil se Silnica

Spoléhat na únavu a náročný program soupeře v Uherském Hradišti nemíní. Štěstí chtějí jít naproti důkladnou přípravou, tvrdou prací. „Očekávám stoprocentní nasazení obou mužstev. Může to být pěkný fotbal,“ míní.

Západočeši se dlouhodobě drží na třetím místě, s velkou ztrátou na vedoucí Spartu i druhou Slavii.

I když v boji o titul jsou zřejmě ze hry, mohou vyhrát alespoň MOL Cup. V domácím poháru došli až do semifinále, ve kterém se příští středu utkají doma se Zlínem.

Právě tam budou bydlet před víkendovým utkáním na Slovácku. Plzeňští dorazí na Moravu přímo z Itálie. Fanouškům se představí na hřišti v Malenovicích, kde mají v pátek i v sobotu volně přístupný trénink.