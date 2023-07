Po dvou porážkách si svěřenci Martina Svědíka zaknihovali na herním soustředění první výhru. Rozdílem třídy porazili rakouského mistra Red Bull Salcburk 3:0.

Asistent trenéra Slovácka Jan Baránek uděluje rady svým svěřencům. | Foto: 1. FC Slovácko

Jak je ve Slovácku zvykem, tak přípravné zápasy hodnotí asistent trenéra Jan Baránek. Ten výhru nepřeceňoval.

„Rakouský tým byl oslabený, nehrál v plné síle. Před našim vzájemným utkáním odehráli ráno ještě jeden zápas, ale myslím si, že i tak nás prověřili, mají mladé šikovné kluky. Těší nás, že jsme odehráli zápas s nulo vzadu,“ hodnotil generálku Jan Baránek a přidal pro klubovou kameru další hodnocení herního soustředění.

„Celou přípravu si vyhodnotíme v týdnu. Jsou tam ještě nějaké věci, které musíme odstranit. Co se týká posil, tak Rigino Cicilia mužstvo zná a Matěj Valenta zapadl charakterově i herně,“ hodnotí Baránek.

Cenný výsledek i skalp rakouského mistra. Slovácko v generálce porazilo Salcburk

„Sestavu směrem k Českým Budějovicím budeme skládat s ohledem jak na aktuální formu, tak i na soupeře. Samozřejmě jsou tam ještě nějaké drobnosti na doladění a věřím, že v neděli to bude vidět. Během týden je doladíme,“ říká Svědíkův asistent.

Druhou branku Slovácka vstřelil Milan Petržela, který si po povedeném zápase postěžoval jenom na tropické počasí.

„Horko bylo velmi nepříjemné, ale to je pro oba týmy stejné. Pozitivní je, že jsme vyhráli a nedostali branku, takže určitě podařená generálka. Celkově to tady bylo fajn, měli jsme hezký hotel, tréninkové hřiště, takže celkově to prostředí pro nás bylo nachystané perfektně a neměli jsme si na co ztěžovat. Myslím si, že odjíždíme spokojení a věřím, že na ligu jsme dobře připravení,“ říká na závěr Milan Petržela.