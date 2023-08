Loni na podzim si pořádně neoddechli, neustále pendlovali a hráli. V úvodu letošní sezony mají fotbalisté Slovácka větší pohodu. První anglický týden je čeká až nyní, před reprezentační přestávkou.

Fotbalisty Slovácka čeká ve středu zápas proti Unii Hlubina. | Foto: TJ Unie Hlubina

Svěřenci trenéra Martina Svědíka se před sobotním domácím ligovým derby se Zlínem představí ve 2. kole celostátního poháru. Celek z Uherského Hradiště míří do Ostravy, kde se ve středu od sedmnácti hodin utká s divizním týmem Unie Hlubina.

„Na soupeře se připravujeme stejně jako na ligové utkání, kluci uvidí i záběry z některých jeho zápasů. Hlubina již druhým rokem hraje divizi. První rok skončila těsně za postupem a letos je třetí, takže je to spíš třetiligové mužstvo, než divizní a tam nemůžeme nic podcenit, jinak to tam budeme mít těžké, ale samozřejmě na půdu divizní Hlubiny nemůžeme jet s ničím jiným, než s cílem postoupit a ukázat ten rozdíl, který mezi námi je,“ říká asistent trenéra Slovácka Jan Baránek.

I když favorit nechce nic podcenit, také Slovácko v MOL Cupu protočí sestavu, nasadí méně vytížené borce.

„Šanci dostanou kluci, kteří teď moc nehráli v lize a bude jen na nich, jak se k tomu postaví,“ uvedl Baránek, který se vrací do známého prostředí.

„Já jsem asi sto metrů od stadionu chodil na střední školu, v mládeži Baníku jsme tam i trénovali, takže to tam znám velmi dobře. Je to nově zrekonstruovaný areál, očekávám velkou návštěvu a příjemné fotbalové odpoledne,“ prohlásil Baránek.

Pro Unii Hlubina půjde o velký fotbalový svátek. Aktuálně třetí tým divize E se s prvoligovým týmem v domácím poháru už jednou setkal. V sezoně 2020/2021 coby vítěz krajského poháru vyřadila v 1. kole Vítkovice (6:3) a ve 2. kole se utkala s Karvinou, které podlehla 0:6.

Nyní chtějí Severomoravané uhrát lepší výsledek, soupeře z nejvyšší soutěže ještě více potrápit. „Do dalšího kola MOL Cupu jsem si už přál ligového soupeře, a to buď v podobě Baníku, nebo Karviné. Mé přání bylo takřka vyslyšeno a na Hlubinu přijede předloňský vítěz MOL Cupu a účastník evropských pohárů Slovácko. Nesmírně se těším na porovnání s ligovým týmem, protože to bude svátek pro všechny Hlubiňáky. Zápas si budeme chtít užít, ale zároveň být rovnocenným soupeřem a pokusit se o co nejlepší výsledek,“ uvedl trenér Hlubiny Zdeněk Skotnica.