Potřetí v sezoně zaskočil za hlavního kouče Martina Svědíka a ani jednou neprohrál. Asistent trenéra fotbalistů Slovácka Jan Baránek v úterý dovedl uherskohradišťský tým k důležité výhře nad Mladou Boleslaví. Triumf zajistil hostům už ve čtvrté minutě Pavel Juroška.

Asistent trenéra fotbalistů Slovácka Jan Baránek. | Foto: 1. FC Slovácko, Marek Jurák

Moravané, kteří v utkání třetího kola ligové nadstavby ve skupině o titul nezvykle ani jednou nefaulovali, vyhráli na jaře teprve podruhé a oživili naději na účast v pohárech.

„Jsem rád za celý klub, že jsme to zvládli. Dobře vím, že v Uherském Hradišti lidé fotbalem žijí. Všichni jsou po každé porážce zklamaní. Nyní jsme rádi, že jsme jim udělali radost a že až do konce máme o co hrát,“ těší Baránka.

Slovácko z šestého místa ztrácejí na Mladou Boleslav, která drží čtvrtou příčku zaručují start v kvalifikaci Evropské konferenční ligy, už jenom tři body.

„Bodově i psychicky jsme si pomohli,“ ví dobře Baránek. „Uvidíme, co uhrajeme doma se Slavií, ale na Baníku to může být sedmý zápas play-off,“ tuší.

Rodák z Dolního Benešova v Ostravě působil, takže jej stejně jako kouče Svědíka čeká pikantní duel. Vypadá to, že mužstvo by i ve Vítkovicích mohl vést z lavičky, protože hlavní trenér zřejmě vyfasuje po vyloučení v Plzni delší trest, což se Baránkovi ale vůbec nelíbí.

„Byl jsem v Plzni u toho a Martin rozhodčímu nic neřekl,“ tvrdí bývalý stoper Ostravy či právě Viktorie. „Když vidím jiné zápasy nebo lavičky, je mi strašně líto, že trenér Svědík za nic dostane dva nebo tři zápasy,“ nechápe Baránek.

Zatímco o víkendu mohl mít uherskohradišťský tým k výkonu sudích výhrady, v úterý je veřejně chválil. „Nepískal blbosti, nekouskoval to a ani nedával zbytečné karty,“ vyzdvihl mladý kouč.

Zatímco Svědík po vyloučení v Plzni usedl v Mladé Boleslavi jenom na tribunu, Baránek se postavil k postranní čáře a mužstvo dirigoval od střídačky.

„Je to něco jiného stát u lajny, mužstvo řídit, hecovat. Já už jsem to zažil první dvě kola, když byl trenér v rekonvalescenci po operaci kolena, takže to pro mě nebylo nic nového. Naopak je něco, proč trenéřinu dělám,“ říká.

„Coby asistent sleduji duely spíše zpovzdálí, trenérovi dávám podněty. Takto je koučování jiné,“ přidává.

Baránek by mohl Slovácko po Svědíkovi převzít. Byť nemá potřebnou licenci, jeho jméno se v kuloárech rovněž skloňuje a řadě příznivců by se zamlouval.

Šance na čtvrté místo žije. Výhru v Mladé Boleslavi vystřelil Slovácku Juroška

Navíc fanoušky potěšil úterním úspěchem. Moravané v Lokotrans Aréně zopakovali prosincovou výhru 1:0 a potvrdili výtečnou bilanci proti Středočechům.

Hostům se náramně povedl úvod utkání a hned ve čtvrté minutě se ujali vedení. Havlík rozehrál rohový kop, Kalabiška sklepl míč před hranici šestnáctky a volný Juroška tvrdou střelou otevřel skóre.

„Do utkání jsme dobře vstoupili, brzy dali gól, od kterého se zápas odvíjel,“ uvedl Baránek.

„Mohli jsme ze zajištěné obrany vyrážet do rychlých brejků. Škoda, že jsme některý z nich neproměnili, mohli jsme přidat uklidňující druhý gól. Boleslav jsme ale do žádných šancí nepouštěli. A když po přestávce střídáním přidala do hry kreativní hráče a lítaly tam centry, velkou příležitost si nevytvořila. Jedeme domů s radostí, že jsme zpátky ve hře o Evropu," prohlásil.

Slovácko ale cestou na východ republiky vzalo s sebou i maroda. Utkání nedohrál Petr Reinberk. Zkušený krajní bek střídal kvůli bolesti na patě. Jak vážné zranění je, ukáže až vyšetření.