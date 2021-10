„Bude to pro mě hodně speciální zápas. V Baníku jsem byl odmalička, klub mě vychoval k velkému fotbalu, znám tam spoustu hráčů a také lidi okolo klubu,“ svěřil se šestadvacetiletý rodák z Havířova.

Nastoupit v Ostravě proti Baníku pro vás nebude premiéra. Hrál jste tam i v dresu Zlína. Už tušíte, co vás bude čekat?

Těžko říct, moc nevím, co se bude nebo nebude dít. Když jsem hrál v Ostravě se Zlínem, tak jsem byl hráč Sparty. Momentálně jsem hráčem Slovácka, takže sám nevím. Asi ta situace bude trošku jiná, jako když jsem byl hráčem Sparty. Nehodlám tipovat, uvidíme.

Když jste nastoupil v Ostravě poprvé jako soupeř, jak na vás reagovali fanoušci? Pískali na vás?

Určitě se našli i takoví, řekl bych, že to bylo tak půl na půl. Naštěstí musím říct, že to nebylo až tak hrozné.

Čekáte podobné reakce také v dresu Slovácka?

Už se na to trošku připravuju. Otázka je, jestli se na to dá vůbec připravit. Na tréninku se normálně připravuju, zatím na to nechci myslet.

Bude to souboj o čtvrté místo. Oba týmy mají stejně bodů, podobné skoré. Jak se bude podle vás zápas vyvíjet?

Oba mančafty dávají aktuálně hodně branek, uvidíme, jak to bude vypadat v Ostravě. Čekám vyrovnaný zápas, plný agresivity a pěkného fotbalu. Výhrou by mohl jeden nebo druhý v tabulce odskočit, takže očekávám vyrovnaný souboj. Už hodně krát jsem slyšel a dokonce už i někde četl, že to bude pro oba týmy zápas podzimu.

Bude to i pro vás zápas podzimu?

Určitě. Nebudu říkat, že ne. Byl jsem v Baníku odmalička, je to klub, který mě vychoval. Nějaký vztah k němu mám, znám hráče, lidem kolem klubu. Bude to pro mě specifický zápas.

Čekáte, že to bude hodně ofenzivní utkání?

Oba týmy jsou na tom dobře, mají sebevědomí, střílí branky. Na druhou stranu si myslím, že začátek bude hodně opatrný, bude se vyčkávat a čekat na soupeře.

Pocházíte z blízkého Havířova. Jakou čekáte podporu v hledišti?

Jé, tam bude lidí. Přítelkyně, rodiče, kamarádi. Fanoušků budu mít dost, nahlásil jsem si dvanáct lístků, tak snad je dostanu. (směje se)

V loňské sezoně Slovácko Baník dvakrát porazilo (2:1). Nastoupil jste v dresu Baníku. Co se vám z těch zápasů vybavuje?

V paměti mně zůstane hlavně zápas z podzimu 2018. Vrátil jsem se po přestupu ze Sparty a myslím, že to byl hned druhý zápas a hned jsem dal na Slovácku gól. Bylo to takové vysvobození, že ta branka přišla tak brzy, nakonec jsme ale stejně prohráli.

Také v dresu Slovácka už máte jednu vstřelenou branku, k tomu tři asistence. Navíc dalších třináct přihrávek do gólových šancí. Nastupujete v základu, daří se vám. Cítíte se ve formě?

Cítím se dobře, cítím se uvolněný, cítím také důvěru trenéra. Myslím si, že jsem v Hradiště dobře a rychle zapadl, což vám také pomůže. Nemusíte se dlouho aklimatizovat. Bude to také tím, že se v klubu cítím dobře. Do hry jdete s čistou hlavou. Mančaft šlape, vyhrává, sebevědomí jde nahoru, to vám také pomůže k dobrým výkonům.

Baníku se daří, dá se čekat skvělá návštěva a atmosféra. Neschází vám ta atmosféra z Ostravy na Slovácku?

Ona ta atmosféra je v Ostravě specifická. Z naší ligy nemůže říct skoro nikdo, že má takové fanoušky. Fandí téměř celý stadion, hodně lidí jezdí také ven. Myslím si, že každý hráč, který hrál za Baník, by vám řekl, že mu atmosféra z Ostravy schází. Na druhou stranu musím říct, že i na Slovácku jsou skvělý fanoušci. Fandí, a povzbuzují, i když se zrovna nedaří.

Slovácko je po desátém kole s dvaadvaceti body na páté příčce. Mohlo být bodů ještě víc?

Určitě. Ztratili jsme třeba na Slavii, kde jsme měli kopat penaltu. Minimálně po bodu jsme sahali také v Plzni. Zbytečně jsme ztratili také v Jablonci, ty body chybí, ale do konce ligy je ještě dost kol, všechno se dá dohnat.