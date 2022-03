„Ano, bude to pro mě speciální zápas. Ale už to nebude poprvé, kdy nastoupím proti Baníku. Už nebudu tak nervózní, věřím, že si zápas víc užiju. Moc se těším,“ povídá před soubojem o čtvrtou příčku tabulky rodák z Havířova.

Kolik máte za úkol sehnat vstupenek?

Zatím to není tak žhavé. Máme k dispozici nějaké volné permanentky plus asi tři lístky, zbytek známých se bude dívat v televizi.

Bude to stejně jako na podzim boj o čtvrté místo. Jaký čekáte osobně zápas? Na co se můžou diváci těšit?

Jak jste řekl, bude to souboj o čtvrté místo. Výhra nás posune před Baník, to bude samozřejmě bonus do dalších zápasů. Budeme mít lepší výchozí pozici do závěrečných kol. Myslím si, že diváci můžou čekat dobrý fotbal a věřím, že se nám podaří dát i víc jako jeden gól. Předpokládám, že i divácká kulisa bude velká, ostravští fanoušci jezdí do Hradiště ve velkém počtu.

Kolik přijde diváků?

Přeji si, aby bylo vyprodáno, ale to si myslím, že asi nebude. Řekl bych, že šest sedm tisíc lidí by mohlo na zápas dorazit – to bylo fajn.

Na koho si budete muset dát největší pozor? Bude to nejlepší střelec Baníku Almási?

Asi bych vyzvedl dva hráče. Budeme muset eliminovat centry Flejšiho (Jiřího Fleišmana) a zakončení Almásiho. Mají v každém zápase několik gólových momentů, ne li přímo gólů. Na to si musíme dát hodně velký pozor. Pokud se ještě uzdraví Dan Tetour, tak ještě na něho – je to hodně kreativní hráč a dokáže v každém zápase něco vymyslet.

Jak moc se změnil kádr Baníku po vašem odchodu?

Gólman Lašty (Jan Laštůvka), oba stopeři i krajní beci zůstali. Obranu znám velice dobře, teda mimo Davida Lischku, s tím jsem nehrál. Myslím, že tak sedmdesát procent kádru zůstalo.

Budete si s někým před zápasem psát? Proběhne nějaké hecování?

Mám tam kamarády, ale ani před podzimním zápasem jsem nikoho neškádlil. Spíš jsem se soustředil na sebe. Možná si něco napíšu s trenérem Honzou Baránkem, trochu ho popíchnu, určitě si na nás bude chtít něco připravit.

Vyhraje Slovácko?

Věřím, že vyhrajeme.

Pro vás to bude specifický zápas. Těšíte se?

Těším se moc. Tentokrát budu hrát v domácím prostředí, bude to už druhý zápas v dresu Slovácka proti Baníku. Už vím, co mě čeká, už nebudu tak nervózní, jako po přestupu. Nebude to tak těžké, jako v Ostravě, nebudu pod takovým tlakem. Řekl bych, že se těším ještě víc jako na podzim.

Jste odchovanec Baníku, bývá zvykem, že když hrajete proti týmu, ve kterém jste působil, tak vypíšete něco pro kabinu. Už jste spoluhráče motivoval?

Určitě se něco vypíše. Ve Slovácku je víc Ostraváků. Třeba i trenér tam působil, je tu i Ondra Šašinka. Minule jsme něco vypsali a kluci měli občerstvení, které si vybrali. Uvidíme, co si vymyslí.

Svědíkovi vyšla sázka na dva útočníky: Hlavní je, že jsme to zvládli vítězně

Skvěle jste se naladili v Teplicích. Domácí Daniel Trubač po zápase prohlásil, že Slovácko bylo výborné, živé, rychlé a důrazné. Jak se vám to poslouchá?Samozřejmě, že se to dobře poslouchá. Výhra venku byla pro nás vzpruha, čekali jsme na ni delší dobu. Po chladnějším startu do jara bychom se mohli dostat tam, kde jsme byli na podzim. Už jsme se potřebovali nakopnout, chtěli jsme to v Teplicích urvat, i když ten terén nám moc nenahrával. Chtěli jsme se dostat do šancí, ty přišly, ale bohužel, zase jsme dali jenom jednu branku. Zaplať pánbů jsme to vzadu ubránili, jak říká náš trenér – to je základ úspěchu.

Slovácko má téměř jistotu první šestky. Osobně máte od trenéra důvěru. Jste s průběhem ligy spokojený?

Jak jste řekl, máme jistou první šestku. Nevím, co by se mělo stát, abychom se tam nedostali. Osobně se dívám jenom nahoru. Ale spokojený budu, až se dostaneme do finále poháru, vyhrajeme ho a v lize skončíme na třetím místě. To budu spokojený. Aktuálně jsme vyhráli dva zápasy po sobě, nejlepší by bylo, pokud bychom navázali na podzimní šňůru.