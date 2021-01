Ve finále svěřenci trenéra Martina Svědíka zápas na Městském stadionu v Ostravě –Vítkovicích zaslouženě ovládli.

„Chtěli jsme víc vyhrát. Řekl bych, že tři body jsme urvali srdíčkem a bojovností,“ zhodnotil vítěznou středeční dohrávku Kliment, který vstřelil čtvrtou branku v letošní sezoně.

Na hřišti scházel exekutor pokutových kopů Daníček. Cítil jste se na penaltu?

Jasně, Vlasta kope penalty výborně, ani jednou se nemýlil. V Ostravě nebyl, tak jsem to vzal na sebe. Jsem rád, že jsem penaltu proměnil.

Za poslední tři zápasy jste dal tři branky. Cítíte se ve formě?

Cítím se dobře. Hlavně si hlídám, aby sloužilo zdraví, to musím zaklepat. Cítím se ve Slovácku jako doma. To pramení z toho, že dávám góly a pomáhám týmu, který mi to vrací.

Jaké je vaše hodnocení zápasu?

Bylo to těžké utkání. Scházeli nám Dáňa a Milan (Daníček a Petržela), řekl bych, že jsme to uhráli srdíčkem a týmovostí. V posledních zápasech nám pomáhá i VAR. Chtěli jsme vyhrát víc než domácí, zápas jsme odbojovali.

Co znamenají tři body z Ostravy v boji o horní příčky?

Tak ještě jsme se pořádně v těch horních patrech nezabydleli. Ale pro nás je důležitý každý zápas, zvlášť proti Baníku, který chce hrát o ty horní příčky – my jsme je připravili o body. Tím víc nás ta výhra těší.

Mimo závěr jste domácí přehrávali. Čekal jste to?

Hráli jsme nahoře docela dobrý presink. Baník nevěděl, co má hrát, hodně nakopával balony. My jsme ten zápas prostě ubojovali.

Celkově jste působili živějším dojmem. Cítili jste, že rychlostně a kondičně jste lepší než soupeř?

To bych neřekl, Baník měl o jeden den méně na regeneraci. Možná to bylo trošku znát, ale neřekl bych, že bychom i my byli úplně fit a fyzicky na tom byli lépe. Znovu říkám, chtěli jsme ten zápas víc vyhrát.