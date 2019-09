„Cítili jsme, že bychom mohli v Olomouci vyhrát. Po prvním poločase byla pro nás remíza málo,“ glosoval první dějství útočník Slovácka Tomáš Zajíc.

K vyrovnání stačili domácím pouhé dvě minuty z druhé půlky. Trefil se agilní Nešpor. A pro Slovácko bylo ještě hůř. Půl hodiny před koncem šel do sprch Patrik Šimko, hosté dohrávali zápas v deseti.

„Viděl jsem to z dálky, dostal červenou, tak to asi faul byl. Vyloučení ovlivnilo celý zápas, bylo to na hřišti vidět. V deseti jenom bráníte a postáváte v bloku. Je to fyzicky náročné, i tak jsme po vyrovnávacím gólu Sigmy byli lepší, měli jsme tři čtyři šance – bohužel to tam nepadlo,“ litoval forvard Slovácka.

Deset minut před koncem se Sigmě podařilo zápas otočit, z úhlu skóroval Falta. Poslední slovo mělo oslabené Slovácko, jmenovitě Tomáš Zajíc. Z pravé strany centroval střídající Jan Kalabiška a forvard Slovácka chladnokrevně zakončil.

„No nebylo to moc chladnokrevné, jenom to tak vypadalo,“ přiznal střelec vyrovnávací branky a pokračoval. „Balon mi sjel po noze, naštěstí směřoval do brány. Dohrávali jsme v deseti, takže nakonec tu remízu asi bereme,“ hodnotil moravské derby.

Slovácko v posledních čtyřech zápasech třikrát remizovalo. Body partě kolem kapitána Daníčka, tak přibývají pomalu. „Je to tak, remízy jsou na nic. Raději dvakrát prohrát a jednou vyhrát,“ dobře ví autor vyrovnávací střely v Olomouci.

Vyloučený Patrik Šimko: Musím klukům poděkovat. Bod vydřeli

Po střelci vyrovnávací branky byl nejžádanějším mužem vyloučený bek hostů Patrik Šimko. Jeden z nejslušnějších hráčů Slovácka putoval po hodině hry do sprch. Byl to precizní brejk Sigmy, Pablo parádně poslal do samostatného úniku Faltu, kterého stáhl zezadu právě bek Slovácka. Jasná červená karta.

„Dostal jsem ji, tak asi byla. Položil jsem na něho ruku, chytře spadl. Chtěl jsem zabránit gólu, nechtěl jsem, abychom znovu inkasovali, moc o tom nechci mluvit. Dobrý bod, musím klukům poděkovat, že i deseti tu remízu vydřeli,“ krátce okomentoval duel Patrik Šimko.