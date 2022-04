FORTUNA:LIGA, skupina o titul,

2. kolo -

1. FC Slovácko (4.) - FC Baník Ostrava (5.)

Výkop: sobota v 16.00, Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty

Rozhodčí: Radina - Pečenka, Vyhnanovský (Batík) | VAR: Zelinka | AVAR: Horák

Ligová bilance: 16-7-15

Poslední zápas: 0:0 (12. března 2022)

Pravděpodobné sestavy: Slovácko: Borek – Hofmann, Daníček, Šimko – Tomič, Ljovin, Havlík, Kohút, Holzer – Cicilia, Jurečka. Trenér: Svědík.

Ostrava: Laštůvka – Ndefe, Pokorný, Lischka, Fleišman – Buchta, Takács, Kuzmanovič, Kaloč, Smékal – Almási. Trenér: Galásek.

Tip Deníku: 2:1

Jeho tým bodoval s Baníkem čtyřikrát za sebou, šňůru bez prohry se pokusí natáhnout i v nadstavbové části. Hráče nebude složité motivovat, byť jejich myšlenky směřují už ke středečnímu finále domácího poháru.

„Samozřejmě i trenéři na nás apelují, abychom ani v tréninku nepolevovali a zůstali v plné koncentraci, protože ono se to pak špatně nakopává zpět. Je jednoduché něco vypustit, ale o to těžší pak je dostat se do správného nastavení. Snažíme se dál tvrdě pracovat a budeme se chtít před středou dobře naladit,“ říká záložník Slovácka Vlastimil Daníček.

Svědík to vidí trošku jinak. „Mně přijde, že se kluci strašně upnuli pouze na ten jeden zápas. Přitom utkání s kvalitními soupeři ve finálové skupině o titul vyžadují naprostou koncentraci a zodpovědnost. I proto jsem byl po Plzni tak rozladěný,“ vysvětluje.

„I když víme, že se podobné duely rozhodují v šestnáctce a my se dlouhodobě trápíme v koncovce, stejně Plzni vlastními chybami nabídneme tři branky,“ zlobí se.

„Hlavně ve vlastní šestnáctce musíme být daleko pozornější,“ apeluje na svěřence.

Trenér Slovácka zřejmě kvůli náročnému programu a středečnímu duelu se Spartou protočí sestavu, pošetří některé opory. „Uvidíme, jestli tím zamíchám nebo ne, ale vždycky to musí dávat hlavu a patu. Nemůžeme vyměnit sedm hráčů naráz,“ ví dobře.

Na marodce zůstává pouze Šašinka, zbytek týmu trénuje. „Teď je před námi klíčové utkání skupiny. Vyhrát s Baníkem, upevnit si čtvrté místo a udělat tento fantastický ligový úspěch. Věřím, že i diváci si to přijdou užít a bude se hrát ve výborné atmosféře,“ přeje si Daníček.

Ostrava dorazí do Uherského Hradiště s novým hlavním trenérem. Mužstvo po odvolaném kouči Smetanovi převzal jeho asistent a bývalý reprezentant Tomáš Galásek.

„Jestli bude vidět nějaká větší změna, to nedokáži říct, ale myslím si, že s Baníkem se už známe natolik, že to jsou vždy vyrovnané zápasy, ať je trenér kdokoliv. Moc se překvapit asi nemůžeme,“ míní Daníček.

Sobotní duel ozdobí i souboj elitních kanonýrů Jurečky a Almásiho. Oba útočníci mají na svém kontě shodně čtrnáct přesných zásahů. „Je velký, silový, rychlostní útočník. Typologicky trochu podobný jako Beauguel,“ srovnává Daníček.

Na hrotu ostravského útoku ale mohou i další borci. „V posledních zápasech to tam točili, ale to bylo asi i tím, že Almási byl zraněný a Klíma vykartovaný. Naposledy hrál i mladý Smékal. Uvidíme, jak u nás nastoupí. Třeba budou chtít zapojit více mladých hráčů do zápasu,“ přemítá Daníček.