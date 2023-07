Co čekáte od vašeho bývalého týmu, můžou se fanoušci těšit na dobrou sezonu? Poslední dva roky se nám povedly, takže bychom byli všichni ve Slovácku rádi, kdybychom na to navázali a bojovali o první šestku. Za mě to ale bude nesmírně vyrovnané a těsné. Je tam spousta mančaftů, která touží po skupině o titul. Pevně věřím, že skončíme v horní polovině tabulky.

Jak skončí Slovácko?

Budu rád, když se dostaneme do elitní šestky. Bude to těžké, ale klukům to přeji. Tipuji páté místo.

Kdo získá titul?

Zase to bude o třech týmech. Rozhodne se mezi Spartou, Slavií a Plzní. Rozhodovat budou maličkosti. Za mě získá titul Slavia, která bude hladová.

Tématem fotbalové ligy je i to, zda má smysl nadstavbová část. Jak to vnímáte, jste pro to, aby byla zachována?

Nadstavbová část není vyloženě špatná. Mně se spíš nelíbí prostřední skupina, ve které se o nic moc nehraje. Ale skupina o titul i o záchranu má své opodstatnění. Většinou se v nich hraje do posledního kola. Teď je otázka, co s týmy od sedmého do desátého místa.

