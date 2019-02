Zaplněná Letná, emoce na trávníku i v ochozech. Úvodní jarní kolo FORTUNA:LIGY proti sobě svede krajské rivaly a natěšení fanoušci Zlína a Slovácka se v posledních dnech nebaví o ničem jiném, než je sobotní třaskavé derby ševců se sousedem z Uherského Hradiště.

1. FC Slovácko - FASTAV Zlín. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Karásek

I když počasí odpovídá kalendáři, divákům zima rozhodně nebude. Atraktivní duel zajímá i bývalé hráče a trenéry obou moravských klubů. Pavel Hoftych, František Komňacký, František Ondrůšek a Václav Činčala v anketě Deníku odpovídají na dvě otázky.

1. Kdo je favoritem derby a jak dopadne?

2. Váš tip na umístění Zlína a Slovácka v sezoně?



Pavel Hoftych

1. Pro mě je to těžké, neboť v obou táborech mám mnoho kamarádů a bývalých spolupracovníků, oba kluby dobře fungují. Logicky bych si měl přát remízu, ale to by bylo alibistické. Lépe poskládaný kádr herní sílou a zkušenostmi má Zlín, navíc hraje doma. Třebaže narychlo měnili trenéra, favorizuji ševce.

2. Zlín si udrží své postavení a bude se rvát v divácky atraktivní skupině. V každém zápase půjde o něco. Slovácko to bude mít složité, nemá tak široký a kvalitní kádr, ale naopak zkušený realizační tým. O záchranu se asi bude bojovat do posledních kol, ale vyhne se baráži.



František Komňacký

1. V obou mužstvech proběhly trenérské výměny, takže bude zajímavé sledovat, jak se s tím oba týmy vypořádají a jakým způsobem budou hrát. Favoritem je Zlín, který na podzim dokázal udržet kvalitu a bojuje o první šestku. Navíc domácí prostředí mluví v jeho prospěch. Na druhé straně se Slovácko pod trenérem Svědíkem v závěru podzimu zvedlo a udělalo pár dobrých výsledků. Do Zlína určitě nepojede s poraženeckou náladou. Je to derby, ve kterém se všechny rozdíly stírají. Já to vidím 60:40 pro Zlín.

2. Pro Zlín by bylo velké zklamání, kdyby se do šestky nedostal. Ale vzadu číhají vlčáci v čele s Libercem a Mladou Boleslaví, kteří rovněž chtějí do první šestky. Bude to hodně napjaté, ale věřím, že Zlín svoji pozici udrží. Slovácko díky zdařilému závěru podzimu má našlápnuto, aby se dostalo ven ze závěrečné šestky. Atmosféra v klubu je podle mě taková, že klidně může zaútočit na prostřední čtveřici. Přeji mu, aby se nemuselo strachovat o sestup.



František Ondrůšek

1. Postavení v tabulce je jasné, ale přišla zima a dva měsíce přípravy, takže je otázka, kdo je na jarní odvety lépe připravený a jaký vůbec bude terén. Je pravda, že Zlín hodně oslabil. Sice přišel nový gólman, otázkou ale je, zda dostane důvěru, nebo bude dál chytat Dostál. Slovácko mělo v přípravě vynikající výsledky. Derby ale rozhodne aktuální forma. Jako zlínský srdcař přeji vítězství domácím.

2. Věřím tomu, že Slovácko se bez problémů zachrání. Zlín se ale oslabil odchody nejenom hráčů, ale také trenéra Bílka. Ve Fastavu je nový kouč Pivarník. Spousta změn může výkony poznamenat, i když kabina je ve Zlíně skvělá. Věřím, že ševci navážou na velmi dobrý podzim a budou pokračovat v boji o šestou pozici.



Václav Činčala

1. Vůbec si nedokážu představit, jak to může dopadnout. Jde o první jarní kolo, netuším, v jaké formě mužstva nastoupí. Ale tipuji remízu. Fotbalu moc neprospěje zimní počasí ani terén, který po sněhové nadílce a mrazu nebude v optimální kondici. Bude to spíš samý souboj a velký boj. Na stadion nejdu, nechce se mi mrznout. Počkám si, až se oteplí.

2. Slovácko půjde v tabulce výš. Do týmu už na podzim přišel nový a hlavně dobrý trenér Svědík. Věřím, že s trochou štěstí by mohlo poskočit mezi desítku a zahrát si play-off o Evropský pohár. Naopak Zlín to bude mít s udržením šestého místa těžké. Odešel nejlepší střelec Beauguel, jeho góly budou týmu chybět. Ševci to na jaře budou mít těžší než Slovácko.