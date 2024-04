Martin Svědík má před sebou poslední zápasy na lavičce fotbalistů Slovácka. Jeho nástupce bude teprve představený. V zákulisí i na internetu se objevují různá jména, fanoušci spekulují. Každý má svého oblíbence či kouče, se kterým se neztotožňuje, prostě ho nemusí. Slovácký Deník vytipoval deset jmen. Je mezi nimi nový kouč Slovácka? Koho byste zvolili vy? Hlasovat můžete až do pátku do 20.00.

Finále českého fotbalového poháru MOL Cupu: 1. FC Slovácko - Sparta Praha, 18. května 2022 v Uherském Hradišti. Trenér Slovácka Martin Svědík. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Deník mezi možné Svědíkovy nástupce vybral třeba zkušené trenéry, kteří jsou nyní bez angažmá. Jde třeba o Václava Jílka, Michala Bílka, Pavla Vrbu nebo Jozefa Webera.

Další odborníci mají zároveň vztah k regionu. Richard Dostálek pochází z Jarošova, Jan Trousil za Slovácko hrával, Jan Kameník žije s rodinou v Tupesích.

Šanci mohou dostat i trenéř Jan Baránek či Roman West, kteří jsou nyní ve Slovácku pod smlouvou.

Velmi dobrou práci odvádí na Slovensku Roman Skuhravý.

Ať vedení klubu ukáže na kohokoliv, bude to mít velmi složité.

Trenér Martin Svědík totiž dosáhl s týmem mimořádných úspěchů.

Devětačtyřicetiletý kouč převzal Slovácko v listopadu 2018 a první dvě sezony s týmem dokončil ve středu tabulky. V ročnících 2020/21 a 2021/22 dosáhli Jihomoravané na dvě čtvrté příčky, což jsou jejich nejlepší ligová umístění v klubové historii.

Slovácko vyhovělo Svědíkovi. Úspěšný trenér po sezoně končí: Náš čas se naplnil

Druhou sezonu navíc završili premiérovým triumfem v domácím poháru a následně si poprvé zahráli skupinu Evropské konferenční ligy.

Další trofeje už nezíská, po pěti a půl letech totiž v Uherském Hradišti končí. Vedení klubu vyhovělo jeho žádosti o ukončení smlouvy, kterou měl platnou do června 2025.

"Martin Svědík nás požádal o uvolnění z trenérské funkce ke konci právě probíhající sezony. Byť má se Slováckem smlouvu do léta 2025 a z naší strany byl zájem o dodržení tohoto kontraktu, tak představenstvo klubu nakonec rozhodlo, že jeho žádosti bude vyhověno formou vzájemné dohody," řekl ředitel Slovácka Petr Pojezný.

"Cítil jsem, že se náš čas naplnil. Vážím si toho, co jsem tady prožil, a vážím si také toho, že to vedení klubu vzalo a domluvili jsme se. Není to rozhodnutí, které bych udělal na základě pár týdnů, je to dlouhodobější úvaha a považoval jsem za férové říct to Slovácku s předstihem, aby vedení mohlo reagovat a hledat nového kouče," uvedl Svědík.