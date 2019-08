„Jsme spokojení. Utkání jsme výsledkově i herně zvládli. Především první poločas byl podle našich představ. Holky hrály týmově, dařila se kombinace, dostávaly se do zakončení, které nám v předchozím utkání chybělo,“ uvedl trenér Slovácka Michal Bláha.

Druhý poločas už takovou kvalitu neměl. „Zaspali jsme začátek a některé herní situace holky řešily zbytečně složitě. Naštěstí se nám podařilo po krásné útočné akci vstřelit třetí branku, která nás uklidnila. Musíme si dát také pozor na zbytečné chyby při rozehrávce. Přesto bych chtěl všechny holky za dnešní utkání pochválit,“ prohlásil Bláha.

Slovácku k první výhře v letošní sezoně pomohly dvě posily ze zámoří. Na pozici stoperky nastoupila Američanky Sierra Shugartsová, v útoku hrála její krajanka Kayla Saagerová. Do sestavy se navíc po zranění vrátila i Klímová.

Celek z Uherského Hradiště šel do vedení ve 14. minutě, kdy penaltu nařízenou za faul na Janků bezpečně proměnila Janíková.

Slovácko mělo dál navrch, ale střelám aktivní Krejčířové scházela razance. Pražanky se spíše bránily, ale po chybné malé domů Klímové mohly lacině srovnat. Nepřesnou domácí rozehrávku zachytila Houbová, ale brankářka Růžičková se štěstím tečovala její střelu na roh.

Parádní moment přišel ve 26. minutě. K míči se dostala výborně hrající Stařinská, která dalekonosnou střelu pod břevno zvýšil na 2:0. „Centr to nebyl, i když mi to všichni říkají,“ smála se šťastná střelkyně. „Viděla jsem před sebou branku i gólmanku, která naštěstí byla více vystoupená. Nenapadlo mě nic jiného než vystřelit a spadlo to tam,“ uvedla Stařinská.

Slovácko mohlo ještě do konce první půle náskok navýšit, ale šanci Holé ve 36. minutě zmařila Dolejšová a dobrou střelu Molkové stačily obránkyně Dukly vytlačit na roh.

Dukla odpověděla hlavičkou Dvorské, šanci Hrobské zase zmařila výtečná Růžičková.

Pražanky po přestávce měly míč více na svých kopačkách, ale z převahy vytěžily jen několik rohových kopů. Slovácko zahrozilo jen jednou, v 52. střílela Krejčířová nůžkami těsně vedle.

Odpor Dukly zlomila Molková, která se trefila po vysunutí Holé. Hostující tým se bojoval až do konce, čestného úspěchu se ale nedočkal. Pokus Beránkové skončil na břevnu, Houbová střílela vedle a nájezd Skálové vychytala Růžičková.

Ženy Slovácka i přes úmorné vedro dotáhly duel, který se znovu hrál na Městském stadionu Miroslava Valenty k vítězství 3:0. „Horko bylo příšerné, ještě že máme přestávky,“ dodala Stařinská.

První ženská fotbalová liga má nyní reprezentační přestávku. Fotbalisty Česka se v úterý 3. září představí právě v Uherském Hradišti, kde v kvalifikačním zápas o postup na mistrovství Evropy vyzvou sousední Polsko.

I. liga žen, 2. kolo -

1. FC Slovácko - FK Dukla Praha 3:0 (2:0)

Branky: 14. Janíková z penalty, 26. Stařinská, 58. Molková

Rozhodčí: Koryčanská - Suchá, Žáková (Peřina)

Žlutá karta: Beránková (Dukla Praha)

Slovácko: Růžičková - Stařinská, Shugarts, Klímová, Janků - Krejčířová, Janíková (88. Šenkeříková), Holá (68. Příkaská) – Molková (79. Psotková), Saager (74. Strožová), Pěčková (46. Waltrová). Trenér: Petr Bláha.

Dukla: Dolejšová – Davidová (76. Macečková), Lišková, Strnadelová, Novotná (81. Žočková) - Dvorská, Senická (63. Dudová), Sovany (67. Skálová), Beránková, Houbová – Hrobská. Trenér: Antonio Console.