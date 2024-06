Slovácko hlásí čerstvou posilu a omlazuje kádr. Z Teplic přichází Jakub Křišťan.

Fotbalisty Slovácka posílil Jakub Křišťan | Video: Libor Kopl

Jednadvacetiletý záložník nastoupil v nejvyšší české soutěži k 25 ligovým zápasům, také patří do reprezentačního výběru U21, kde odehrál 8 utkání.

Na kunovické Bělince měl před novináři patrona – Milana Petrželu. „Držím nad ním ochranou ruku, je to hráč do základu, proto jsme ho kupovali,“ hlásil se smíchem chlapík, který ve středu 19. 6. oslavil 41. narozeniny.

Přál jste Milanu Petrželovi k narozeninám?

Ano, ano. Přáli jsme mu včera (ve středu 19. 6.). Jsem tu teprve krátce, ale budu hltat každé jeho chování a budu se od něj učit.

Víte, kolik měl?

Vím, jednačtyřicet.

Kolik má váš otec?

Ještě o trošku víc, takže dobrý.

Jste z fotbalové rodiny?

Taťka hrával fotbal, děda také, takže jsem. Celá rodina mě v kariéře moc podporuje. Jsem, zato strašně rád, pomáhá mi to.

Jak se stalo, že jste se ocitl ve Slovácku?

Minulá sezona v Teplicích pro mě nebyla z hlediska odehraných minut ideální, takže jsem hledal nějaké řešení. Naskytlo se Slovácko, hned na první dobrou mě to angažmá lákalo. Během pár dni se všechno vyřešilo, jsem tady a strašně se na ligu těším.

Slovácko zkouší de Azeveda, dál shání stopera. Přijdou další hráči, slibuje West

Váš příchod je přestup nebo hostování?

Ta forma se ještě bude dolaďuje, doufám, že to vyjde a budu ve Slovácku.

Na přestup?

Jo.

Měl jste na výběr? Bylo ve hře víc klubů?

Dejme tomu, že ano. Něco se sešlo, ale vybral jsme si Slovácko a těším se.

Čím vás ještě Slovácko zaujalo?

V minulé sezoně hrálo atraktivní fotbal. Pohybovalo se nahoře, i když jaro se jim úplně nepovedlo. Momentálně přichází nějaká změna i v realizáku a ten směr, kterým chce Slovácko jít mě láka. Doufám, že budeme v nové sezoně znovu nahoře.

Uherské Hradiště máte trošku z ruky, že?

Narodil jsem se v Praze, moravské angažmá mě nikdy nenapadlo, ale když se naskytlo, tak jsme to brali všema deseti. Slovácko je atraktivní klub. Jsem rád, že můžu v této oblasti hrát.

Los 1. ligy: Westa čeká premiéra proti Slavii, pak jede Slovácko do Boleslavi

Máte v týmu nějaké známé tváře?

Filipa Vechetu. Známé se z působení mládežnických reprezentačních srazů, už jsme si zavtipkovali. Postupně se chci seznámit s klubem a se vším okolo. Taky chci dostávat větší minutáž – proto jsem přišel.

Věříte, že budete dostávat víc prostoru jako v Teplicích?

Bude to jen o mně, už jsme se o tom v klubu bavili. Doufám, že si o tu větší minutáž řeknu. Příští rok hrajeme s jednadvacítkou Evropu – chci hrávat ligu a objevit se v nominaci.

Jaký je váš oblíbený post?

Cokoliv uprostřed hřiště. Nejlépe defenzivní záložník.

V prvním kole přivítá Slovácko pražskou Slavii. Co na to říkáte?

Je to pikantní. Na druhou stranu, kolikrát ten papírově těžší rozjezd může být výhoda. Soupeři nebudou tolik rozehraní. Naše motivace bude obrovská, takže nám to může i pomoct.