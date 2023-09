ROZHOVOR/ Ve Slovácku strávil coby mládežník tři roky, ale na hlavním stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti si zahraje vůbec poprvé.

Lukáš Ambros se připravuje s českou fotbalovou reprezentací do 21 let na zápas proti Slovensku. | Foto: FAČR

Záložník Lukáš Ambros, který před pár dny odešel z bundesligového Wolfsburgu na roční hostování do třetiligové rezervy Freiburgu, bude mít ve čtvrtečním přípravném zápase české fotbalové reprezentace do jednadvaceti let proti sousednímu Slovensku v hledišti obrovskou podporu.

Z Dolního Němčí, odkud pochází, to má jeho rodina a kamarádi jen pár kilometrů.

„Těším se moc. Všichni se přijdou podívat. Po dlouhé době se ukážu zase doma, což je super,“ říká devatenáctiletý záložník.

Vstupenky shánět nemusel, všichni si je zajistili v předstihu.

Překvapila vás nominace?

Doufal jsem, že bych mohl být v nominaci. Jak jsem své jméno uviděl na seznamu, začal jsem se těšit. Je můj první sraz. Snad se ukážu v dobrém světle, abych tu s kluky nebyl naposledy.

Byl jste v kontaktu s trenérem Suchopárkem?

Volal mi stejně jako trenér dvacítky Šustr. Bylo to nastavené tak, že pokud bych nebyl v jednadvacítce, byl bych v nižší kategorii, abych měl vytížení a aby mě viděli.

Je dobře, že před nadcházející kvalifikací o EURO odehrajete přípravný zápas se Slovenskem?

Určitě. Někteří jsou v mužstvu delší dobu, ale v týmu je i hodně nových kluků. Máme teď dost času na to se poznat, sehrát. Kvalifikační skupina ale nikdy není úplně lehká. I když neznám všechny soupeře, chceme postoupit na EURO z prvního místa a nehrát baráž.

Co očekáváte od derby se Slovenskem?

Doufám, že to bude pohledný ofenzivní zápas, že padne hodně branek, aby se bylo na co dívat. Chceme derby vyhrát. Snad nastoupím. Bylo by zklamání, kdybych doma, při prvním reprezentačním srazu jednadvacítky, nehrál. Uvidíme, jak to trenér postaví.

Svědík si vychutnává další výhru nad Zlínem: Měli jsme mít ale ještě více bodů

Co si slibujete od hostování v třetiligové rezervě Freiburgu?

Hodně lidí to vidí jako krok dozadu, já to vnímám jinak. Chci udělat krok nazpět, abych se pak mohl posunut o dva dopředu. Ve Wolfsburgu je obrovská konkurence. Přišlo hodně nových hráčů. Zase tolik šancí bych nedostal. S agentem Krobem jsem to vyhodnotil tak, že pro mě bude nejlepší, když získám zápasovou praxi, budu pravidelně hrávat. Svého rozhodnutí odejít na hostování zatím nelituji. Uvidíme, jak to půjde dál. Pro mě je důležité, abych hrával.

Není pro vás třetí německá liga málo?

Pro mě by byla hezká třeba první holandská liga, ale hodně klubů i z druhé německé bundesligy mi říkalo, že nemám žádné zkušenosti s mužským fotbalem, což pro všechny byl problém. Já doposud nastupoval jenom za devatenáctku Wolfsburgu, v mužském fotbalem jsem zatím nic neodehrál. Sice jsem nějakých osm měsíců trénoval s muži, takže jsem na tempo zvyklý. Dobře ale vím, že mezi tréninkem a zápasem je rozdíl. Ale příprava s prvním týmem Wolfsburgu si pomohla. Jde vidět, že jsem se v áčku hodně naučil a dost toho od kluků pobral.

Jak je možné, že Wolfsburg nemá rezervní tým?

Oni ho dva roky nazpět zrušili. Farmou Wolfsburgu je St. Pölten, který hraje druhou rakouskou ligu. Odchází tam méně vytížení hráči. Podle mě to není stejné jako béčko, protože kluby jsou od sebe daleko, je to takové složitější.

Havlík: Gól v derby je vždycky o něco sladší. Derby rozhodl přesnou trefou

Můžete se ve Freiburgu posunout i do áčka?

Určitě. Samozřejmě nemám nic garantováno. Všechno záleží jenom na mě, jak se mi bude dařit, jak budu hrát. Pokud bude Freiburg potřebovat, klidně si mě může vytáhnout do áčka.

Jaký byl první zápas v novém klubu?

Výsledkově to bylo nic moc. Prohráli jsme 0:2, ale herně to nebylo až tak špatné. Na to, že jsem absolvoval s týmem pouze jeden trénink a pak šel hned hrát, tak výkon byl celkem dobrý. Cítil jsem se v pohodě, měl jsem sebevědomí. Kluci mi pomáhali. Máme na čem stavět. Snad to bude v dalších zápasech lepší.

Řidičák i maturitu už máte?

Oboje jsem zvládl. (úsměv) Těžší paradoxně byl řidičák, protože jsem zkoušky absolvoval v němčině. Na maturitu jsem se docela připravoval, nebral jsem to na lehkou váhu. Chtěl jsme být připravený. Z humanitní specializace jsem měl sice trojku, to jsem si ale vytáhl filozofii, což nebyla úplně moje otázka. Jinak jsem měl jedničky a dvojky, což bylo docela dobré.

Další rodák z Dolního Němčí David Jurásek v létě přestoupil do Benfiky Lisabon. Co jste tomu říkal?

Přestup jsem mu samozřejmě moc přál. S Davidem jsme v kontaktu. Jelikož máme stejného agenta Martina Kroba, nějaké informace jsem měl. Nakonec to dopadlo výborně. Benfica je super klub, prestižní adresa. Jenom škoda, že se zranil a nyní nehraje.

Prošel jste Slavií i Slováckem. Ke kterému klubu máte blíž?

Mezi Slavií a Slováckem je to nastejno. K oběma klubům mám velice blízko. Ve Slavii jsem byl tři roky, ve Slovácku ještě o něco déle, protože tam jsem byl i na střídavé starty, což nyní není.

Překvapuje vás, že se Slovácko v lize drží nahoře, dvakrát za sebou hrálo i evropské poháry?

Slovácko má nyní dobrý tým. I když má v kádru zkušené hráče, dává prostor i mladším klukům. Nyní se prosazuje třeba Filip Vecheta. Je dobře, že se jim daří.

