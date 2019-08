Šestatřicetiletý fotbalista vstřelil obě branky, byl vyhlášený hráčem zápasu a po utkání byl novináři logicky nejžádanější hráč. „Jsem rád, že se nám podařilo zápas zvládnout a nezopakovali jsme špatný výkon doma s Budějkama,“ povídal spokojeně po utkání.

Byl to váš nejlepší zápas v dresu Slovácka?

Určitě, dvě branky jsem nedal ani nepamatuji. Jsem rád, že jsem mohl pomoci k takovému výsledku. Pro nás jsou to strašně důležité body.

Čekal jste, že to proti Příbrami gólově přijde?

Hlavně jsem chtěl, abychom zápas zvládli bodově. Nečekal jsem, že dám dvě branky, to bych kecal. Jsem rád, že se nám podařilo zápas zvládnout a nezopakovali jsme ten špatný výkon doma s Budějkama. Bodovali jsme doma naplno – to je pro nás důležité.

U druhé branky jste míč ukopl Tomáši Zajícovi? Jak to tam přesně bylo?

On tam balon nějak zakryl, měl obránce na zádech. Nevím, jestli si to pokopl hodně, nebo málo, ale byl jsem kousek od toho. Balon se ke mně přikutálel a podařilo se mně prostřelit gólmana.

Vyčítal vám to?

Zatím ne, ještě na to nebyl čas. Možná mi to ještě vyčte (směje se).

Možná ani ne. Tomáš Zajíc toho moc nenamluví…

No, nenamluví, maximálně řekne: „Ty vole, Mílo, tys mi to ukopl.“

Dal jste dvě branky. Po vašem parádním sólu mohla být i třetí. Co scházelo?

Mohla být, to je pravda. Vyběhl proti mně gólman, chtěl jsem ho ještě lobnout. Docela se to povedlo, jenže balon letěl vedle, ale buďme skromní. Jsme rádi za dva góly.

Povzbudily vaše dva góly psychiku?

Každý gól vás povzbudí. Po dlouhé době se mně podařilo dát gól a jsem rád, že jsem takhle pomohl mančaftu.

Dvacet minut před koncem jste střídal. Kdy budete fyzicky na devadesát minut?

Nevím, ještě nejsem úplně stoprocentně připraven. Mým úkolem je, abych odvedl šedesát, nebo když to půjde sedmdesát minut naplno.

Byli jste hodně nervózní, abyste potvrdili tu výhru z Plzně?

Nemůže mluvit za všechny, ale mírnou nervozitu jsem cítil. Ty tři body jsme chtěli doma potvrdit – povedlo se, takže spokojenost. Výhru si můžeme užít, ale už v pátek hrajeme těžký zápas na Baníku.

Fanoušci vyvolávali vaše jméno, asi příjemné chvilky…

Jo, perfektní, paráda. Jsem rád, že lidi u fotbalu vydrželi, že je to baví. Naším úkolem je udržet lidi na tribunách a bavit je fotbalem, Možná se to podařilo. Nevím, některým se to možná líbilo, některým ne.