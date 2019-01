Neúnavný bojovník sršící energii a temperamentem, Miroslav Paul, nasázel sto gólů v dresu Tasovic. Třicetiletý útočník zaznamenal jubilejní trefu v šestém kole divize D proti Humpolci. V divizní soutěži jich vstřelil devadesát a dalších deset přidal v pohárových soutěžích. „Do kabiny jsem slíbil občerstvení. Kluci mají rádi maso, tak to bude možná koleno. Jsem specialista na chleby ve vajíčku, takže když budu chtít ušetřit, tak bude chleba ve vajíčku,“ smál se střelec.

Sto gólů už nastřílel v dresu Tasovic třicetiletý útočník Miroslav Paul. | Foto: Deník / Romana Holišová

Do Tasovic přišel znojemský odchovanec před osmi lety. Letos vstřelil v pěti zápasech, ve kterých nastoupil, pět branek a čtyři přidal v poháru. Jednu trefu si připsal i proti porvoligovému Slovácku. Svoje střelecké kopačky oprášil až v poslední době. „Od žáků do dorostu jsem hrával v útoku a vždycky jsem dával góly. V mužské kategorii mě spousta trenérů dávala na kraj zálohy, což nebylo optimální pro to, abych góly dával. Postupem času mě posunuli do útoku a celkem pravidelně se prosazuji,“ přiblížil.

Kromě hráčské kariéry se věnuje už dvanáct let trénování fotbalu. Jako osmnáctiletý začínal u mládeže a vypracoval se až na post asistenta u týmu mužů. Vypomáhal ve Znojmě trenérovi Jiřímu Balcárkovi. Ten po odchodu ze Znojma získal angažmá v druholigových Vítkovicích a Paul mu tam opět dělá asistenta. Zatím mu cestování mezi Znojmem a Ostravou nečiní problém. „Do Znojma se vracím rád, protože tam mám spoustu kamarádů a známých. Jezdím sem načerpat sílu a trochu si odfouknout,“ přiznal.

V trenérské kariéře spatřuje svoji budoucnost. „Před třemi jsem vsadil na jednu kartu a řekl jsem si, že chci trénovat a půjdu si za tím. Zatím mě to baví,“ podotkl.

Vítkovice se vloni v druhé lize zachránily administrativně. Nyní jsou uprostřed tabulky. „Chceme hrát tak, abychom neměli problémy se sestupem. Pokorně si ale musíme říct, že je ještě málo odehraných kol a získané body na záchranu určitě ještě nestačí,“ zhodnotil.

V listopadu zamíří do Vítkovic Znojmo. Klub, ve kterém strávil Paul většinu svého fotbalového života. „Určitě to bude pro mě výjimečné utkání, protože část mého srdce do Znojma pořád patří,“ vyznal se.