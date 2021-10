Momentálně fotbalista, který patří plzeňskému Petřínu, ale hostuje v Horní Bříze, vévodí střelcům krajského přeboru. Má průměr víc než gól na zápas, v deseti kolech jich nasázel jedenáct.

„Na krajský přebor je to nadstandardní hráč, je o něho zájem i z vyšších soutěží. Potenciál na to má. Ale já mu to zatím nedoporučuji. Chtěl bych, aby zůstal v Horní Bříze do konce sezony a v létě ať to klidně zkusí jinde,“ říká jeho současný kouč Aleš Zach.

A to nejen proto, že by Gavrylovského góly Horní Bříze chyběly. Mladého Ukrajince zná odmalička. Má k němu osobní vztah. Dobře ví, že by se mohl prosadit i výš.

Ale má to jeden háček…

„Leo se hrozně těžko adaptuje v kolektivu,“ popisuje Zach. Naplno se to projevilo po přechodu z mládežnických kategorií mezi dospělé. To potvrzuje i Radek Vodrážka, jeho někdejší kouč z Petřína. „Já jsem ho trénoval od jeho pěti šesti let až do devatenácti,“ vypráví Radek Vodrážka. „A dalo mi to dost zabrat,“ usmívá se.

Obrovský talent v něm rozpoznal už v žákovském věku, Gavrylovskyy vždycky patřil ve svojí věkové kategorii k nejlepším. Na hranici žákovského a dorosteneckého věku byl dokonce i na zkoušce v plzeňské Viktorii, ale po 14 dnech ho vrátili, přestože ostatní převyšoval.

„On byl vždycky problémový hráč. Ne v tom smyslu, že by dělal průšvihy, to vůbec ne! Dodnes je abstinent, alkoholu se ani nedotkne,“ popisuje Radek Vodrážka, který Gavrylovského stavěl i v divizi, ale pak chtěl, aby se pouto mezi nimi utvořené přetrhlo. Proto ho poslal hostovat do Horní Břízy, kde s ním pracuje Aleš Zach.

A s Vodrážkou se v názoru na talentovaného snajpra stoprocentně shodne.

„Jakmile ho vystřídáte nebo mu něco vytknete, ztrácí chuť do fotbalu. Ne že by byl arogantní nebo tak, on to prostě vůbec nechápe,“ usmívá se kouč Horní Břízy.

Jinak prý ale Gavrylovskyy příliš neřeší, jakou soutěž zrovna hraje. Je mu jedno, zda jde o krajský přebor nebo druhou ligu. „On si zkrátka jde zahrát fotbal, to je hezké,“ doplňuje Zach.

„Přesně tak ani taktika mu nic neříká, tyhle věci ho nezajímají,“ dodává Vodrážka na adresu dnes 22letého fotbalisty, jehož rodina přišla do Čech z vesničky asi 300 kilometrů nad Kyjevem, když Leonidovi bylo pět let.

„Dodnes tam jezdí za babičkou. Jeho otec v Česku podniká a do tamního klubu posílá každý rok sadu dresů, míče,“ dodává Vodrážka.

Vyšvihne se i Gavrylovskyy do vyšší soutěže?