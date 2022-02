"To je nějaká příšerná díra. Tady nedají dohromady ani jedenáct zdravejch chlapů." Možná si tuhle scénku vybavíte: takhle reagoval David Novotný (alias Jarda Kužel), když pokladník Ludva v legendárním seriálu Okresní přebor popletl cestu a zavezl část týmu Houslic do nesprávné vesnice. Řeč o bizarní situaci není náhodou: stejná příhoda se před časem stala fotbalistům Velvar.

Těžko pojedete hrát extraligu do Kladna a vyberete si vesnici na Pardubicku s tímhle názvem. Ale s Újezdem, jako se to stalo v Okresním přeboru, už se vám to stát může. A s Přepeřemi už jednoznačně, protože jedny leží na Semilsku a druhé jen kousek vedle, na Boleslavsku. A právě tuhle chybu řidič velvarského autobusu Roman udělal a dodnes se s ním táhne.

Nebyl to tehdy tak velký malér, trasa mezi oběma vesnicemi je dlouhá zhruba 20 minut, takže výprava Slovanu dorazila na zápas třetí ligy včas. Horší bylo vymotat se uličkami Přepeří u hradu Kost. „Byly strašně uzounké a po lijácích jsem měl o autobus docela strach,“ usmál se tehdy předseda Slovanu Velvary David Vedral.

Rozhodčí popletové. Objevili se v jiné vesnici, aspoň je nenapadlo jet do Prahy

Zatímco Ludvu seriáloví „kamarádi“ z auta vyhodili a nechali ho jít pěšky navzdory překážkám jako bylo kravské stádo, Romana si Velvaráci považují, i když srandičkám neujde dodnes.

Zrovna nedávno při cestě na zimní soustředění v jižních Čechách špatně odbočil ve Strakonicích. A Slovanisté zase trochu kufrovali… „Vymlouval se, že tam je nový kruhák, ale kluci mu dali co proto,“ smál se Vedral, podle něhož si z dlouholetého řidiče utahuje i trenér Pavel Janeček. „Prý je zvyklý jezdit jen po vesnicích kolem Velvar, kde jsme léta hráli. A nedej bože, abychom prý postoupili a musel by třeba do Frýdku-Místku,“ opakoval šéf Velvar Janečkovu hlášku.

Romanovi už prostě jeho chybičku nikdo neodpáře, Přepeře bude mít na talíři pořád.

Jen by prý rád, kdy už řečičky poslouchal v novém autobuse, ten starý by rád vyměnil. Aby nedopadl jako Bobík v Okresním přeboru.

Mimochodem, správné Přepeře zmínka o strastech soupeře pobavila. A dokonce přiznaly, že nešlo o první mýlku v historii klubu. "Tohle už jsme zažili. Měli k nám přivézt stožáry na sítě, ale dojely do té druhé vesnice na Mladoboleslavsku," zmínil místopředseda celku ze Semilska Miroslav Kvapil. A špatné Přepeře? Tam se fotbal nehraje, jen nohejbal…

Pro unikátní články o Okresním přeboru klikněte v obrázku na kolečko epizody: