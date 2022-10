Přesto lze bez okolků říct, že využil jen zrnko toho, co mu fotbalové sudičky uložily do kolébky. Pod nejvyššími fotbalovými vrcholky ho přibrzdil bujarý život. Na hřišti dokázal sebe i fanoušky bavit – a stejně bouřlivě a emotivně ochutnával život za branami fotbalového stadionu. To všechno už je ale dnes minulost.

Promarněné talenty českého fotbalu: Pád z okna, problémy s hazardem či alkoholem

Fotbalový dirigent Jan Šimák ve hvězdně nastartované kariéře o hodně přišel, ale jedno mu zůstalo: láska k fotbalu. A tak i nyní – jen pár týdnů od svých čtyřiačtyřicátých narozenin – válí republikovou soutěž, konkrétně divizi za Sokol Lom.

Matný výkon celého mužstva

Ambice, které má tento tým, staví před něj i jeho spoluhráče smělý cíl: dostat mužstvo, které ještě před sedmi lety válčilo v okresním přeboru, do třetí nejvyšší soutěže. Sezonu rozehrál celek z Táborska slibně a z druhého místa stíhal vedoucí Rokycany.

V nedělním sousedském derby se Spartakem Soběslav chystal rázný útok na pozici Západočechů, jenže dostal od bojovného a perfektně připraveného rivala nečekanou lekci a podlehl mu naprosto zaslouženě 0:3. S matným výkonem ambiciózního lomského týmu se tentokrát svezl i herní projev jeho velezkušeného špílmachra.

Za hvězdou, kterou srazil koronavirus: Brousek Gedeon (ne)byl duší Chomutova

Několik šikovných počinů a přesných přihrávek rozdal, nezvykle dost toho i pokazil, především ale neměl míč tak často na kopačkách a od spoluhráčů se dočkal pramalé součinnosti.

Legrácky spoluhráčů někdy nechápe

„Jsme samozřejmě zklamaní, protože chceme postoupit a doma prostě chceme a musíme vyhrávat,“ přiznal Šimák bez okolků. „Soupeř byl ale ve všech činnostech lepší. My jsme se na něj sice dobře připravili, jenže to, co jsme si řekli, zůstalo v kabině a na hřiště jsme si to s sebou nevzali.“

Porážky Jana Šimáka stále ještě bolí, byť už si ve svém věku uchovává určitý nadhled. Také proto ještě rozdává radost v tak vysoké soutěži, jakou divize je.

Za hvězdou Slavie: Piták má bříško, ale dál září. Co o něm říkají fanoušci?

„Fotbal je moje celoživotní láska. Dokud jsem ještě platným hráčem tady v divizi, tak nevidím důvod, proč bych měl končit. Jsem o dvě dekády starší, než někteří kluci v šatně. Občas ani nějaké jejich srandičky nechápu, ale je samozřejmě příjemné, že se s nimi ještě můžu měřit. A až uvidím, že nestíhám, určitě s fotbalem nepraštím a půjdu si ještě zahrát nějakou nižší soutěž. Pokud mi to tedy zdraví dovolí,“ vysvětlil.

Pořád to má v noze

„Honza je velký profík,“ vypálí při dotazu na svého nejviditelnějšího svěřence trenér Sokola Lom Lukáš Zeman. „Na to, co má za sebou, nebo spíš právě proto dělá všechno na tréninku i v zápasech na sto procent. Klukům se snaží jít příkladem a předává jim svoje zkušenosti. Ano, měl svoje neřesti, asi i větší než ostatní, ale srovnal se a ví, co má od života chtít,“ dodal kouč.

Za hvězdou na nejlepším fotbale široko daleko: Dobré cigárko, Heinz se prořekl

Jan Šimák už pochopitelně není tak dynamický, jak ho znali fanoušci jeho osudového Hannoveru, ale i Leverkusenu, Sparty a dalších klubů. Diváci přesto mohou stále obdivovat jeho nečekaná fotbalová řešení či milimetrově přesné pasy přes půl hřiště.

„Honza je výborný fotbalista a kluk. Pamatuju si ho ještě z Mezna, když tam kopával. Vyšplhal se hodně vysoko. Ano, měl problémys životosprávou, ale jinak si ho moc vážím. I v tomhle věku je tady pořád oporou. Takových fotbalistů už moc neznám,“ prohlásil celoživotní fanoušek sportu Ota Matyš před výkopem derby, které však pro Šimáka a spol. nedopadlo vůbec dobře.