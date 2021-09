Před sezonou se chrastavský tým kvůli generační obměněn hráčského kádru dobrovolně přihlásil pouze do I. A třídy. Místo krajského přeboru tedy hraje nižší soutěž a o zajímavé příběhy. „Aspoň je o čem psát,“ bere poněkud hektický úvod sezony s klidem i nadhledem Petr Rozmajzl, sekretář TJ Spartak Chrastava.

Událostí zahajovacího kola I. A třídy byl nedohraný zápas právě na chrastavském hřišti, kde došlo v 76. minutě k nechtěnému zranění dítěte a následného incidentu fanoušků s hostujícím kapitánem. Spartak vedl nad Rynolticemi 2:1. Sportovně technická komise Libereckého krajského fotbalového svazu udělila na čtvrtečním zasedání oběma klubům pokutu (tři a tři a půl tisíce korun) a zápas kontumovala na 3:0 ve prospěch domácích.

Plno emocí nabídl i sobotní duel proti Semilům, který hosté před 200 diváky vyhráli 3:2 a připravili Spartak, který dohrával bez dvou vyloučených hráčů, o první body v soutěži. „Byl to zajímavý, pěkný fotbal. Plno gólů, šancí. Na ty jsme vyhráli třeba 15:3, ale zatímco Semily je proměňovali, my ne. Bylo to o produktivitě,“ uvedl sekretář.

Podle něj se přes tři červené karty na straně domácích nejednalo o nějak extra vyhrocený duel. „V podstatě první červenou dostal náš bláznivý vedoucí, druhá přišla za souboj a loket a ke konci kecal kapitán. Jsou to jenom lidi. Nebylo to vyhrocený,“ usmívá se Rozmajzl.

Podobný pohled na utkání má i nový trenér Marek Tvrzník. „Bude se to dneska špatně hodnotit, ale my jsme si to prohráli tím, že nevyužíváme šance. Vypracovali jsme si jich šest a ani ty tutové nevyužijeme. Pak se zápas stal nervózním a emoce tam byly,“ hodnotil kouč první sezonní porážku v rozhovoru pro klubový web.

A jak viděl „červené situace“? „Vedoucí týmu si sám ohodnotil asistenta rozhodčího, za to bude pokuta, pěkný flastr. Druhá červená pro hráče za řeči ve hře na rozhodčího Jaroslava Menšíka, to bude druhý flastr. Ano, sudí udělal nějaké chyby, ale je to jen člověk a to si náš hráč dovolit nesmí,“ konstatoval Tvrzník.

Červený karetní festival bude mít opět dohru na disciplinární komisi. „Já z toho v trénincích nevyvodím skoro nic, ale fakt je, že jsme nyní minus čtyři hráči, které nedoplníme. Do Rychnova pojedeme jako outsideři a jedno je jisté, střídačka hraje. To si řekneme na středečním tréninku,“ dodal trenér Spartaku.

Co uvedl rozhodčí do zápisu o utkání:

Tresty pro hráče:

Jakub Kyncl a vyloučení v 74. minutě:

Červená karta během zápasu, surová hra, prudké a úmyslné udeření soupeře loktem v souboji o míč za použití nepřiměřené síly.



Patrik Havlíček a vyloučení v 88. minutě:

Červená karta během zápasu, použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, Urážka rozhodčích v přerušené hře s hanlivými výrazy: „Co to pískáš ty hovado jedno.“

Trest pro funkcionáře:

Petr Matuškovič a červená karta v 53. minutě:

Červená karta během zápasu, použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, urážka rozhodčího v přerušené hře s hanlivým výrazem: „Vy buzeranti, č***ci, běžte do pr***e, buzny. Po opuštění hřiště dále pokračoval slovy: „Vy jste Peltovo děti.“ (redakčně upraveno)