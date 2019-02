Krajský přebor na Liberecku nabídl hned na svém začátku nervydrásající podívanou. Nový Bor ve střetnutí s Doksy prohrával už 1:5 a zdálo se, že bude "na ručník", v průběhu duelu se nicméně bojovností dokázal přiblížit až na 4:5 a sahal po vyrovnání i senzaci. „Hrát ještě deset minut, tak jsme to možná otočili,“ řekl po domácí porážce trenér Jan Broschinský.

Nový Bor - Doksy 4:5 (1:3). | Foto: Deník/Jaroslav Marek

Netradiční, jen dvanáctičlenný krajský fotbalový přebor Libereckého regionu začal naplno. A hned se zrodilo i několik překvapení. „K hernímu formátu bych se ani nechtěl vyjadřovat,“ řekl v rozhovoru pro Deník smutným hlasem zkušený novoborský trenér Jan Broschinský.

Patříte k drtivé většině, které model s pouhými dvanácti týmy nevyhovuje?

Já to nechápu, to když jsem ho hrál před třiceti lety já a jezdili jsme třeba do Bíliny, tak to bylo o něčem jiném. Takhle je vedle přeboru znehodnocena i I. A třída, z které nikdo nepostupuje. Není možné, aby tam zůstali všichni.

Na úvod jste prohráli…

Teď musíme v dalších dvou kolech urvat šest bodů, aby nám ostatní neutekli. To bude těžké, protože nás čeká Bílý Kostel, kde mají malinké hřiště a pak další derby Česká Lípa! Je jasné, že co si neuhrajeme na podzim, to se bude na jaře hodně špatně dohánět. Pak se to navíc rozdělí na ty dvě skupiny po šesti…

Jaký je mezi krajským přeborem a divizí rozdíl?

V rychlosti. Přebor je malinko pomalejší, v divizi jsou kvalitnější, rychlejší a důraznější hráči.

Zkušenosti z vyšší soutěže se tedy proti Doksům neprojevily?

Obrana, která zůstala v podstatě stejná, odehrála v divizi deset zápasů solidně, vše nasvědčovalo, že by nám to mohlo klapat, ale teď jsme zklamaní. Odešel jen Černý do Velkých Hamrů, neměli bychom nářezy dostávat.

Krajskou premiéru tedy hodnotíte vyloženě jako zklamání?

Není moc důvodů ke chvále. Prohráli jsme 4:5, stalo se. Někteří hráči nastoupili, jako by se nemohlo nic stát, možná to podcenili.

Co rozhodlo?

Dostali jsme dva rychlé góly, ale ještě v poločase jsem si myslel, že to půjde.

To se ale nestalo…

Domácí využili naše chyby a brejky, my naopak neproměnili šance. Najednou jsme prohrávali 1:5.

A přišel drtivý závěr.

Kdyby se hrálo ještě deset minut, tak to možná otočíme.

Co jste řekl hráčům?

Klukům nemůžu vytknout málo snahy, ale těch chyb bylo prostě na jeden zápas moc. To nejde.