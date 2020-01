/ROZHOVOR/ Fotbalista FK Hředle (Rakovnicko) Bethel Amauwah dostal při Galavečeru Grassroots fotbal cenu fair play. V zápase okresního přeboru s týmem Olešné vstřelil těsně před koncem za stavu 3:3 vítězný gól. Jenže si pomohl rukou, čehož si rozhodčí nevšiml a branku uznal. Jenže čtyřiačtyřicetiletý borec se přiznal a branka nakonec neplatila. Jeho tým pak sice vyhrál na penalty a bral dva body, jenže na konci sezony chyběl Hředlím jediný bod k postupu do I. B třídy. „Pro mě to byla samozřejmá reakce jako jindy,“ uvedl ke svému činu Bethel Amauwah.

Cenu fair play dostal fotbalista Hředlí Bethel Amauwah (vlevo). Na slavnostním galavečeru se mohl vyfotit s fotbalovou legendou Antonínem Panenkou. | Foto: archiv sportovce

Obdržel jste od FAČR Grassroots cenu za Fair play čin. Můžete nám situaci popsat?

Byl to vypjatý zápas mezi Hředlemi a Olešnou, ve kterém jsme za stavu tři tři asi deset minut před koncem zápasu vstřelili vítězný gól. Bohužel při zpracování balonu se mi míč dotkl ruky, rozhodčí to neviděl a býval by gól uznal, ale přiznal jsem se. Rozhodčí tak důležitou branku odvolal. Zápas jsme na penalty sice vyhráli, ale už ne za tři body. My jsme bojovali o postup, ale na konci sezony nám právě tenhle bod chyběl, a tak jsme nepostoupili.