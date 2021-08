Zkušený útočník se ve dvou ze čtyř soutěžních duelů blýskl hattrickem. Třiatřicetiletý forvard nasázel tři góly v poháru Starému Hrozenkovu, v neděli zase pomohl rozstřílet sousední Bílovice. „Jsem v okrese zvyklý na dvacet a více branek, tak snad to tam bude padat i dál,“ přeje si zkušený kanonýr.

Vyjde vás hattrick v novém týmu hodně draho?

No je to už druhý hattrick, první byl v poháru. (úsměv) Tak když to sečtu dohromady - zápisné, první hattrick, druhý hattrick, tenhle článek, tak to opravdu drahé bude. (smích) Sám ale nijak zvlášť góly neslavím. Vždycky jsem rád, že se vyhraje a je jedno, kdo ty branky dává. Vždy je to týmová práce. Teď jsem dal tři góly já, další kola může někdo jiný, hlavně ať se vyhrává.

Bojovali jste víc s Bílovicemi, nebo s velkým vedrem, které o víkendu panovalo?

Je pravda, že počasí bylo velmi vyčerpávající. V takovém horku by se mělo sedět u piva a ne běhat po hřišti, ale i to k tomu patří. I když je to více náročné vydržet devadesát minut v nějakém tempu. Výsledek je možná pro hosty i trochu krutý. Sice jsme dali dva rychlé góly, ale taky do patnácté minuty měli hosté několik střel kolem vápna, takže kdyby to trefili, tak by se zápas možná odvíjel trochu jinak. Po třetím gólu už bylo rozhodnuto a zápas se spíše dohrál. Kontrolovali jsme hru a přidali další dvě branky.

A po výsledku 5:0 můžete v klidu odjet na dovolenou, že?

Každá dovolená je hezká, ale pravdou je, že po vyhraném zápase mám klidném svědomí z dobře odvedené individuální práce. Hned se mi spí lépe. (úsměv) Špatné výsledky si nějak promítám v hlavě, hlavně večer a to je pak znát. Na týden jedeme do Liberce trochu zrelaxovat a načerpat energii, tak hlavně aby vyšlo počasí.

Proč jste se vlastně rozhodl přestoupit z Uherského Ostrohu do Jarošova?

Je to kvůli bydlení. V květnu tohoto roku jsem se přestěhoval do Hradiště a přemýšlel, co dál. Nevěděl jsem, jestli pokračovat v Ostrohu nebo změnit klub. V Jarošově jsem měl dva kamarády a přes jednoho zjišťoval situaci, jak se u nich věci mají. Šel jsem na trénink, poznal kluky a rozhodl se po sedmi letech změnit klub.

Kluci z Uherského Ostrohu vás nepřemlouvali?

S kluky v Ostrohu jsem to nijak více neřešil, všechno se to seběhlo celkem rychle. Přestup jsem řešil defakto jen s Pavlem Vlkem (předseda klubu – pozn. red.) a jsem rád, že jsme se po delších rozhovorech nakonec dohodli, za což mu a celému klubu v Ostrohu děkuji.

Co říkáte na to, že se bývalému klubu vstup do sezony nevydařil a trápí se? Čekal jste to?

Shodou okolností jsem se byl na první zápas v Ostrohu podívat a výsledek vůbec neodpovídá průběhu zápasu. První poločas mohl Ostroh vést 3:0 nebo 4:0 a bylo po zápase. Bohužel v utkání s Topolnou neproměnili šance a z jedné chyby v obraně hosté vyrovnali. Druhý poločas byl asi o tom kdo dá druhý gól a hosté měli štěstí. Ve Starém Městě jsem porážku bohužel čekal, akorát škoda, že takovým rozdílem. Domácí hrají několik sezon na postup, mají dobrý tým. Štve mě to, ale věřím, že jim vyjde jeden zápas a chytnou se. Také se na tom určitě podepisuje sehranost týmu. Během dvou sezon skončilo v prvním týmu Ostrohu snad sedm nebo osm hráčů základní sestavy, takže bohužel se dalo čekat, že tým nebude hned tak silný jako dříve.

Vy máte s Jarošovem jaké cíle?

Určitě hrát o vrchní příčky. Tým má potenciál a věřím, že pokud se ještě více sehrajeme, tak se dá uvažovat i o I.B třídě. Důležité je, aby se nám vyhýbala zranění a nějaké výpadky a nemuseli každý zápas točit posty.

Kolik gólů byste chtěl v okresním přeboru nastřílet?

Jsem v okrese zvyklý na dvacet a více branek, tak snad to tam bude padat. Hlavně, aby se ale dařilo celému týmu. Důležité je, aby se vyhrávalo. Pak je jedno, kdo ty góly dá. Pokud se daří, je dobrá nálada v kabině a i na hřišti je to znát.

Je mezi I. B třídou a okresem velký rozdíl?

Každý zápas je jiný, ale nějaký rozdíl tam určitě je. Myslím si, že první čtyři či pět týmů okresu může klidně hrát s osmi nebo deseti týmy z první B třídy vyrovnanou partií. Každá soutěž má nějaké lídry tabulky a je to hodně i na vedení klubu, jaké má ambice a jaké hráče přivede, popřípadě doplňuje. Každá vyšší soutěž je více o rychlosti. Záleží, jakým tempem se hraje.