Zdá se, že fotbaloví gentlemani ještě nevymřeli. Fotbalista Bystřice pod Lopeníkem Robert Lux předvedl v sobotním zápase 19. kola okresní soutěže Uherskohradišťska skupiny B málo vídané gesto fair play, když v 87. minutě za nepříznivého stavu 2:3 schválně neproměnil pokutový kop, který podle něj byl odpískaný nesprávně. Balon k údivu všech poslal vedle.

Fotbalisté Žítkové sázejí hlavně na zahraniční hráče.

„Toto jsem v této soutěži ještě neviděl. Za Žítkovou hraji třináct let, ale toto pro mě bylo něco neuvěřitelného. Neznám moc hráčů, kteří by se k tomu postavili takto. Tímto chceme domácímu hráči veřejně poděkovat. Je to borec,“ vyzdvihuje hostující kapitán Dominik Čejka.

„Soupeř mohl na konci střetnutí vyrovnat, získat bod, přesto se tak rozhodl,“ přidává obdivně.

Zatímco hosté ze Žítkové plácali Luxe po ramenou a po utkán mu poručili štamprli, zkoprnělí spoluhráči nechápali, také fandové nejprve kroutili hlavami. Nechápali, se stalo, vždyť chvíli předtím se vehementně dožadovali odpískání penalty, kterou mladý sudí Kubič nakonec nařídil. Podle Žítkové ale chybně.

„Žádný pokutový kop to nebyl, o faul se nejednalo, domácí hráč spadl sám, což si uvědomil a zachoval se jako chlap, když míč poslal do autu,“ říká Čejka.

I když domácí po nařízené penaltě jásali, gesto Luxe po utkání pochopili.

„Chvilku kolem toho bylo haló, ale pak to vzali,“ usmívá se Čejka.

Hosté nakonec ve vyrovnaném duelu zvítězili 3:2 a posunuli se na šesté místo tabulky. „Herně jsme na tom byli lépe, bohužel jsme dostali hloupý gól a museli výsledek otáčet. Domácí byli důrazní, my fotbalovější. V posledních deseti minutách jsme dali dva góly a zápas překlopili na svoji stranu, ale jednoduché jsme to neměli. Chyběl nám kapitán Hargaš,“ uvedl Čejka.

Duel odpískal teprve sedmnáctiletý Pavel Kubiš, pro kterého to byla premiéra mezi muži. A i kvůli nevídanému gestu fair-play na ni jenom tak nezapomene.

„Na to, že je tak mladý, tak to zvládl celkem dobře. I když měl asi trému, asistenti mu pomohli. Samozřejmě se dopustil několik chyb, ale penaltu jsme mu již odpustili,“ dodal závěrem slovenský fotbalista.