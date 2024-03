„Máme to naopak než ostatní kluby, ale celkem nám to funguje,“ říká s úsměvem hrající předseda oddílu Martin Hargaš.

Na soupisce devátého týmu okresní soutěže skupiny B je aktuálně devět Ukrajinců, dva borci z Kazachstánu. Zbytek mužstva tvoří Češi a Slováci.

„Uvidíme, jak nám to bude na jaře fungovat. Potřebujeme se hlavně sehrát, protože teď v zimě i loni v létě přišli noví kluci a předtím nehráli velký fotbal, byli zvyklí jenom na malé hřiště. I když jsou technicky výborně vybavení, na větším prostoru se trošku ztrácejí,“ přiznává Hargaš.

Kádr Žítkové v dlouhé zimní pauze rozšířili Peter Bulko ze Starého Hrozenkova a Ukrajinec Andrii Filatov.

Staronovou tváří v týmu Vodafixu je Kamil Hodulík. Padesátiletý bývalý hráč se na Žítkovou vrátil ze Starého Hrozenkova. Mužstvo nově vede společně s Miroslavem Husárem.

Matúš Kramárik, jenž tým vedl na podzim, se dal zdravotně do pořádku, a nyní bude pouze hrávat.

Fotbalistům Žítkové odstartuje jarní část sezony už v neděli, kdy doma v rámci čtvrtfinále okresního poháru vyzvou Stříbrnice.

Pro klub z Kopanic to bude velká událost. Tým tak daleko nikdy nedošel, vždy se se soutěží loučil už v létě.

„Je to pro nás předčasný vrchol sezony,“ ví dobře Hargaš.

„Na jaře se v poháru představíme vůbec poprvé. Na zápas se hrozně těšíme. Pro postup uděláme maximum,“ slibuje fanouškům.

Také bratři Hargašovi by se se svými parťáky rádi dostali na stadion ligového Slovácka. Pokud by se Žítková probojovala až do finále, byla by to pro obec i okolí mimořádná událost, obrovský svátek.

„Stříbrnice by měly být hratelné, protože hrají stejnou soutěž jenom jinou skupinu. A když postoupíme, budeme hrát zase doma, protože další soupeři jsou z okresního přeboru,“ připomíná Hargaš.

Žítková nejen v poháru sází hlavně na menší hřiště, specifické prostředí. „Může to být naše výhoda,“ souhlasí funkcionář.

„Třeba Nedakonicím to tady vyloženě nesedlo. Překvapit můžeme i jiné týmy,“ věří Hargaš.

Devátý mančaft okresní soutěž přípravu v zimě nešidil, poctivě trénoval.

Každé úterý běhal na dráze v Trenčíně, kde využíval i tamní umělou trávu. V pátek se pak scházel v hale ve Starém Hrozenkově.

Formu Žítková ladila hlavně na umělé trávě v Uherském Brodě. Vofadix na Lapači postupně přehrál Dolní Němčí B 7:2, dorost Trenčianske Turné 9:1 a Bystřici pod Lopeníkem 2:1.

Minulý víkend pak Žítková na přírodní trávě ve Skalce nad Váhom zdolala domácí výběr 6:2, o den později pak v generálce deklasovala Rudice 6:0.