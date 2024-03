„Kluky musím za výkon i přístup pochválit. Hráli fakt výborně. Obrana to odpracovala, fungovalo nám to i vpředu. Celkově to byl velmi vyrovnaný zápas. Rozhodlo to, že jsme na rozdíl od velmi slušného soupeře proměnili své šance,“ uvedl Miroslav Husár, jeden z trenérů Žítkové.

Čtvrtfinále okresního poháru

FC VODAFIX ŽÍTKOVÁ – SK STŘÍBRNICE 2:0 (1:0)

Branky: 31. a 85. Artem Yaroslavskyi. Rozhodčí: Hodulík – Kubíček, Kubáň. Diváci: 94.

Tým z obce s necelými dvěma stovkami obyvatel je tak velmi blízko největšímu klubovému úspěchu, postupu do finále okresního poháru, které se hraje na stadionu ligového Slovácka!

„Už od podzimu děláme všechno proto, abychom se tam dostali. Těšíme se na dalšího soupeře, rádi bychom hráli zase doma, kde jsme silní. Uvidíme, jak dopadne los,“ uvedl Husár.

Ostrožská Lhota je v semifinále poháru. Funkcionář Doležal slavil šedesátku

Žítková zvládla nedělní čtvrtfinále i bez vykartovaného Mikuše. Vedení klubu nepomohlo ani odvolání. „To je snad poprvé, co to neuznali,“ kroutil hlavu slovenský kouč.

I když domácí měli menší problémy se sestavou a hrát museli i borci po nemoci nebo se zdravotními problémy, se Stříbrnicemi si věděli rady.

Skóre po půlhodině hry otevřel Yaroslavskyi, který v závěru střetnutí svým druhým gólem v zápase definitivně zlomil odpor protivníka.

„V poli to bylo vyrovnané, šance měly oba týmy. Gólmani zachytali, mužstva podrželi,“ říká Husár.

Hostům k postupu nepomohl ani Michal Cigoš. Záložník Boršic v prvním poločase zahodil jednu velkou šanci, stejně si v zakončení vedli i další borci ze Stříbrnic.

„Herně jsme byli lepší, ale kdo nedává góly, nevyhrává,“ ví dobře vedoucí hostujícího mužstva a šéf klubu ze Stříbrnic Radim Krsička.

Známý funkcionář byl stejně jako zbytek hostujícího týmu na Žítkové vůbec poprvé, poznal tamní specifické podmínky a prostředí.

„Hřiště je hodně malé, navíc dost hrbolaté. Nikde jsem nic podobného nezažil. Navíc domácí byli důrazní, tvrdší,“ říká Krsička.

Strání při premiéře kouče Bekera přehrálo Nový Jičín. Mužem zápasu byl Čaňo

I přes nepříznivý výsledek ocenil příjemnou atmosféru, fajn kulisu. „Za sebe mohu říct, že jsem byl překvapený z toho, jak poklidný zápas to byl. O Žítkové jsem toho v minulosti slyšel spousty, ale i když oběma týmům šlo o hodně, všechno bylo fér. Proto porážku přijímám. Sice jsme chtěli zopakovat historii a ještě jednou se dostat do finále, soupeř byl ale šťastnější,“ míní Krsička.

Člen výkonného výboru OFS Uherského Hradiště si myslí, že v domácím prostředí nebo třeba na neutrální půdě by se Žítkovou uspěli.

„Kdybychom hráli třeba na umělce v Uherském Brodě, tak vyhrajeme, ale tamní prostředí je specifické, soupeř je na něj zvyklý. Pokus chtějí Huštěnovice se Žítkovou v semifinále uspět, budou muset hrát doma, jinak to budou mít těžké,“ dodává Krsička.

Druhou dvojici tvoří Ostrožská Lhota s Babicemi.