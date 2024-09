FOTO, VIDEO/ Ještě v neděli v osm hodin ráno, kdy se šel podívat na hřiště a zkontrolovat areál, to žádná hrůza nebyla, kalamita dorazila až o chvíli později.

„Voda se přes hřiště valila hodně silným proudem, strhla ploty, sítě v brankách. Začal jsem panikařit a jenom stačil hodit hadr ke dveřím, než mě pak hasiči odtud vyhnali,“ popisuje šéf fotbalového klubu z Bílovic Petr Zemánek.

„Když jsem šel přes hřiště, vodu jsem měl do pasu. Byla plná dřeva, bordelu z polí. Proud byl fakt opravdu velmi silný,“ přidává.

Zaplavené hřiště v Bílovicích 2 (2024) | Video: se svolením Petra Zemánka

Když se Zemánek s dalšími členy výkonného výboru a jinými parťáky odpoledne do areálu vrátili, nebylo jim příjemně po těle.

„Bylo to horší než při povodních v roce 1997, kdy se voda do kabin vůbec nedostala. Teď jsme jim tam měli, naštěstí jenom pár centimetrů, takže jsme to vysušili. Na hřišti ale pořád stojí,“ popisoval v pondělí ráno.

Nyní v Bílovicích, ale i jinde v okolí, čekají, až voda, opadne a začnou sčítat škody a pracovat na jejich odstranění.

„Nevím, do čeho se pustit první,“ přiznává Zemánek. „Stejně jako v ostatních dědinách budeme muset vyčistit čerpadla, nádržek, puky. Horší je, že máme rozbité ploty kolem hřiště a všude jsou nánosy bláta,“ říká.

I když v obci momentálně nejde elektřina, vedení fotbalového klubu věří, že by hrací plochu mohli dát již tento týden do pořádku.

„Pokud nebude v dalších dnech pršet a hřiště vyschne, bude se na něm dát o víkendu hrát, i když hřiště bude šedé, hnusné a ještě horší než předtím,“ ví dobře.

Plochu v Bílovicích velké voda poznamenala již při zmiňovaných povodních v roce 1997.

I proto patří k nejhorším v okrese. „Hřiště je vlnité, propadnuté. Budeme to muset řešit,“ vnímá Zemánek.

Vedení klubu přitom chtělo investovat peníze spíše do mládeže, dětem nakoupit soupravy, jiné vybavení. Teď všechno půjde do opravy povodněmi poničeného areálu.

V Bílovicích po víkendu sčítají ale mnohem větší škody. Zaplaveny byly firmy i rodinné domy. „Třeba kamarádovi šla vody přes kuchyň,“ dodává smutně Zemánek.