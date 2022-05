Okresní přebor, 21. kolo -

NEZDENICE – KNĚŽPOLE 2:0 (2:0), PŘEDČASNĚ UKONČENO

Branky: 2. a 5. Michael Pavlis. Rozhodčí: Obdržálek. Diváci: 50.

„Nikdy předtím jsem to nezažil, viděl jsem to poprvé. Opravdu nevím, co si o tom mám myslet. Samozřejmě se to stát může, ale klidně nám mohli zavolat, nějak bychom se domluvili,“ říká trenér Nezdenic Jiří Vystrčil.

Domácí o problémech Kněžpole vůbec netušili. „Už na začátku týdne jsme věděli, že nás bude málo. Bohužel jsme to správně nevykomunikovali se soupeřem, nespojili jsme se správnými cestami, takže o odložení utkání jsme se vůbec nebavili,“ přiznal náhradní brankář Kněžpole Filip Hančík.

Hosté do Nezdenic dorazili bez devíti hráčů i hlavního trenéra Palčíka. Zápas, do kterého nastoupili pouze v sedmi lidech, chtěli normálně absolvovat, byť věděli, že to skončí fiaskem.

„Nechtěli jsme udělat ostudu a prohrát kontumačně, abychom byli popotahovaní po disciplinárkách a museli platit pokuty. Bohužel ani těch sedm hráčů nebylo stoprocentně připravených,“ uvedl Hančík.

Oslabené Kněžpole si v prvních pěti minutách vychutnal útočník Pavlis, další branky již nepadly. Hostující Tomáš Večeřa si při odkopu poranil koleno a rozhodčí Obdržálek musel zápas ukončit.

„Mohli jsme si zahrát dobrý fotbal, nakonec to nedopadlo,“ posteskl si Vystrčil. Kněžpole sice na jaře ještě neprohrálo, po sobotě bude mít co vysvětlovat.

Hosté zřejmě prohrají kontumačně 0:3, navíc zaplatí i pokutu. „Bohužel minulý týden se nám zranili tři kluci, prostě se to tak sešlo. Nemáme ani dorostence, kterými bychom si mohli vypomoct. Kádr není nafukovací, nedá se doplnit,“ dodal Hančík.